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Кулеба: Украина не согласится на ультиматум Путина ради перемирия

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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28 февраля, 17:07
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Как нацисты не признавали права на существование евреев, так Путин не признает права украинцев на свою идентичность
Кулеба рассказал, согласится ли Зеленский на смену власти в Украине в обмен перемирие. Фото: коллаж "Сегодня"
Кулеба рассказал, согласится ли Зеленский на смену власти в Украине в обмен перемирие. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина не согласиться на смену власти по сценарию президента России Владимира Путина в обмен на перемирие. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга для русскоязычных СМИ о продолжающемся вторжении российской армии на территорию Украины.

В частности, Кулеба ответил на вопрос журналиста российского телеканала "Дождь", готов ли будет президент Владимир Зеленский согласиться на смену власти в Украине, если Путин пообещает в обмен перемирие.

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"Сейчас президент Зеленский пользуется максимальной поддержкой украинского общества и международного сообщества. Никогда в нашей истории, никогда за 30 лет независимости ни один президент Украины не пользовался таким доверием и поддержкой. То, что вы спрашиваете, – это на самом деле не о личной судьбе президента Зеленского. Он решил разделить ее со своим народом, находится в Киеве и руководит обороной страны из центра города. То, что вы спрашиваете, – это о капитуляции Украины как государства, а следовательно, о прекращении его существования", – сказал Кулеба.

Глава МИД также отметил: Украина очень четко услышала, что пытался донести президент Путин в своем "длинном и пространном обращении об Украине" в преддверии войны.

"Весь мир, все украинцы услышали, что президент Путин лишает нас права на существование. Как нацисты не признавали права на существование евреев, точно так же Владимир Путин не признает права украинцев на существование со своей идентичностью, со своей культурой и со своим государством. Поэтому мы не сдадимся. Мы понимаем, что для нас это вопрос выживания. И дело не в фамилиях Зеленского, Кулебы, Резникова, Залужного, дело не в фамилиях. Дело в том, что это наша война за выживание", – подчеркнул Кулеба.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к россиянам. Он предупредил, что украинцы продолжат защищать свою землю.

Также мы информировали, что 28 февраля на украинско-белорусской границе в районе реки Припять начались переговоры украинской и российской делегаций о мирном урегулировании в войне, которую Россия развязала против нашей страны.

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