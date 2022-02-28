Кулеба: Україна не погодиться на ультиматум Путіна заради перемир'я

Як нацисти не визнавали права на існування євреїв, так Путін не визнає права українців на свою ідентичність

Кулеба розповів, чи погодиться Зеленський на зміну владі в Україні в обмін на перемир'я. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна не погодиться на зміну влади за сценарієм президента Росії Володимира Путіна в обмін на перемир'я. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу для російськомовних ЗМІ про продовження вторгнення російської армії на територію України.

Зокрема, Кулеба відповів на запитання журналіста російського телеканалу "Дощ", чи буде готовий президент Володимир Зеленський погодитись на зміну влади в Україні, якщо Путін пообіцяє в обмін перемир'я.

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"Зараз президент Зеленський має максимальну підтримку українського суспільства та міжнародної спільноти. Ніколи в нашій історії, ніколи за 30 років незалежності жоден президент України не мав такої довіри та підтримки. Те, що ви питаєте, – це насправді не про особисту долю президента Зеленського. Він вирішив розділити її зі своїм народом, він у Києві й керує обороною країни з центру міста. Те, що ви питаєте, – це про капітуляцію України як держави, а отже, про припинення її існування", – сказав Кулеба.

Глава МЗС також зазначив: Україна дуже чітко почула, що намагався донести президент Путін у своєму "довгому та розлогому зверненні про Україну" напередодні війни.

"Весь світ, усі українці почули, що президент Путін позбавляє нас права на існування. Як нацисти не визнавали права на існування євреїв, так само Володимир Путін не визнає права українців на існування зі своєю ідентичністю, зі своєю культурою та зі своєю державою. Тому ми не здамося. Ми розуміємо, що для нас це питання виживання. І річ не в прізвищах Зеленського, Кулеби, Резнікова, Залужного, річ не в прізвищах. Річ у тому, що це наша війна за виживання", – наголосив Кулеба.

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Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувсядо росіян. Він попередив, що українці продовжать захищати свою землю.

Також ми інформували, що 28 лютого на українсько-білоруському кордоні в районі річки Прип'ять розпочалися переговори української та російської делегацій з мирного врегулювання у війні, яку Росія розпочала проти нашої країни.