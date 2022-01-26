"Козырь в рукаве". Почему в России заговорили о признании "ЛДНР" и нужен ли Путину суверенный Донбасс

Признание "ЛДНР" может стать для Кремля "планом Б" на переговорах с НАТО

В Госдуме РФ заговорили о признании «ЛНР» и "ДНР" суверенными государствами. Фото: коллаж "Сегодня"

Депутаты Госдумы РФ решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ЛНР" и "ДНР" суверенными государствами. При этом мнения российских политиков разделились: одни поддерживают данную инициативу, требуя "защитить русских на Донбассе от оккупации НАТО", другие выступают категорично против, опасаясь негативных последствий и жестких санкций Запада. Сайт "Сегодня" выяснил, почему дискуссии о признании "республик" возникли во время переговоров РФ и США, что думают об этом в Украине и "ДНР", и пойдет ли Путин на такой шаг.

Проект обращения

19 января в Государственную Думу России депутаты от коммунистической партии во главе с Геннадием Зюгановым внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики" в качестве суверенных государств.

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"Признание "ЛДНР" является обоснованным и морально оправданным, так как за последние годы на Донбассе построены демократические органы государства со всеми атрибутами легитимной власти. 8 лет жители Донбасса не получают пенсии и социальную помощь в условиях экономической блокады. Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности жителей Донбасса от внешних угроз и реализации политики геноцида", – говорится в обращении КПРФ.

Коммунисты также предложили, чтобы президент РФ провел переговоры с главарями "ЛДНР" для создания "правовой основы межгосударственных отношений", которая будет регулировать, в том числе, предоставление военной помощи.

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Признание независимыми "ЛНР и "ДНР" – обеспечит безопасность их жителей, считает глава партии КПРФ Геннадий Зюганов / Фото: ТАСС

"Защитить русских от оккупации НАТО"

Как заявил глава Госдумы РФ Вячеслав Володин, поддержать проект коммунистов согласилась фракция "Справедливая Россия – За правду".

"Думаю, депутатов от "Единой России", которые неоднократно высказывались по этой теме, также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан, проживающих на территории "ДНР" и "ЛНР". В этой связи правильно будет рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы", – написал Володин в своем Telegram-канале.

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Председатель Госдумы также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский игнорирует выполнение Минских соглашений, а тем временем НАТО хочет оккупировать Украину.

"И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно: решения по обеспечению безопасности наших граждан в "ДНР" и "ЛНР" необходимо искать", – подчеркнул он.

Вячеслав Володин: "Решения по обеспечению безопасности наших граждан в "ДНР" и "ЛНР" необходимо искать" / Фото: ТАСС

"Украина должна стать частью РФ"

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий отметил, что предложение КПРФ может повлечь за собой негативные последствия для России. С ним согласен и глава ЛДПР Владимир Жириновский.

"Допустим, мы это сделаем, и что дальше? Там сразу же мир установится? Нет. Угроза русским пропадет? Нет. Кто, кроме нас, это решение признает? Никто. Мы этим ничего не добьемся в плане стратегической безопасности России, не защитим этим решением русских в Украине", – сказал Жириновский.

По его мнению, принятие обращения КПРФ спровоцирует новые западные санкции. Поэтому нужно принимать более радикальные действия.

"Позиция ЛДПР в том, что вся Украина должна вновь стать частью России", – заявил Жириновский журналистам.

Владимир Жириновский: "Вся Украина должна вновь стать частью России". Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Что заявили в Украине

Министр обороны Алексей Резников считает, что признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией ее отказа от Минских соглашений. Об этом он заявил журналистам в Верховной Раде во вторник, 25 января, подчеркнув, что инициатива депутатов Госдумы является провокацией, призванной заставить украинцев нервничать.

"Мы не будем по этому поводу нервничать. Призывы признать незаконные террористические группировки, которые находятся на территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областей, звучат не первый день. Это старая песня, кстати, так же, как будто там нет россиян. Я напомню: 2000 кадровых офицеров российских вооруженных сил присутствуют на постоянной основе в ОРДЛО, которые как раз осуществляют командование и управление первым и вторым армейским корпусом, сформированным из наемников и других подонков", – сказал Резников.

Алексей Резников : "Признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией ее отказа от Минских соглашений". Фото: "Украинская правда"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада будет осуждать такое решение Госдумы России, если оно будет принято. Но Рада не сможет повлиять на решение Госдумы, потому что "это не связанные структуры".

"Насколько я помню, Госдума несколько раз пыталась поставить этот вопрос на голосование и проголосовать, но никогда этого не было", – сказал нардеп журналистам.

Давид Арахамия: "Госдума несколько раз пыталась поставить этот вопрос на голосование и проголосовать, но никогда этого не было". Фото: ua.news

Что говорят в "ДНР"

Так называемый экс-министр обороны "ДНР" Игорь Стрелков в эфире интернет-канала "Рой ТВ" заявил, что Кремль сначала хочет решить тактическую задачу признания "ЛДНР", а далее стратегическую – вовлечение всей Украины в свою орбиту.

"Стотысячной группировки российских войск, сосредоточенной возле украинской границы, недостаточно для вторжения в Украину, однако вполне хватит для ввода в "ДНР" и "ЛНР", чтобы защитить их в случае официального признания Россией. Видимо, Кремль не собирается сдавать Донбасс, поскольку понимает, что следующий Крым", – сказал Стрелков.

Игорь Стрелков: "Кремль не собирается сдавать Донбасс, поскольку понимает, что следующий Крым" / Фото: REUTERS

Рычаг давления на Украину

Политолог Руслан Бортник называет дискуссии о признании "ЛДНР" рычагом давления и шантажа на Украину.

"Если Госдума и проголосует за обращение к президенту, это пока ничего не даст. Ведь это даже не законопроект. В 2014 году Госдума дала президенту РФ разрешение на ввод войск в Украину, но Путин им не воспользовался. Также и данная инициатива может остаться нереализованной", – говорит "Сегодня" Бортник.

По его мнению, поднятие темы признания "ЛДНР" в публичной плоскости является ничем иным, как угрозой Украине в разрезе диалога о Минских соглашениях.

"Своеобразный намек, что, если Украина не будет выполнять "Минск" или пойдет на эскалацию, в таком случае Россия сможет признать "ЛДНР", – говорит Бортник.

Руслан Бортник: "Дискуссии о признании "ЛДНР" – это рычаг давления на Украину" / Фото: Facebook

В то же время политолог отмечает, что такое решение будет иметь серьезные последствия.

"Это будет означать выход России из Минских соглашений, за которым последует новый виток эскалации и угроза войны с Украиной за подконтрольные ей территории Луганской и Донецкой областей, которые "ЛДНР" хотят включить в свой состав", – говорит Бортник.

Шантаж Запада

Политолог Владимир Воля добавляет, что признанием "ЛДНР" Россия может не только давить на Украину, но и шантажировать Запад.

Эксперт отмечает, что инициатива КПРФ возникла на фоне переговоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности в Восточной Европе. По его мнению, признание "ЛДНР" может быть для Кремля "планом Б" на случай отказа США от подписания, представленного Россией, договора.

"Это козырь, припрятанный в рукаве Кремля. Москва не спешит выкладывать эту карту на стол в ожидании ответа Вашингтона на представленный Россией проект договора о гарантиях безопасности РФ и НАТО. Если же США не пойдет на ряд уступок, Россия может использовать признание "ЛДНР" в качестве новой угрозы дестабилизации Донбасского региона", – говорит Воля.

Владимир Воля: "Признание "ЛДНР" может стать для Кремля "планом Б" на переговорах с НАТО" / Фото: Facebook

Пойдет ли Россия на признание "ЛДНР"

Признание "ЛДНР", по словам политологов, сегодня не выгодно России. Для Москвы в таком решении нет никаких политических или экономических плюсов. В случае, если так называемые республики станут суверенными, они потребуют еще больших финансовых вливаний для развития и все равно будут оставаться горячей точкой в конфликте с Украиной и Западом.

"России не выгодно признавать "ЛДНР", но ей выгодно давить на Украину и Запад, угрожая такой вероятностью", – подытожил Бортник.

Оккупация Россией Донбасса

В конце зимы 2014 года российская армия оккупировала Крым, после чего Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать свое участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" Минских соглашений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.

Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила 100-тысячный военный контингент. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

Также в ГУР Минобороны Украины рассказали, что российские спецслужбы готовят провокации против военных ВС РФ для того, чтобы обвинить в этом Украину, после чего провести вторжение.

Ранее сайт "Сегодня" информировал, что в пятницу, 21 января, в Женеве прошла встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Главной темой переговоров был проект договора, представленный Россией о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО, а также тема агрессии Москвы против Украины.