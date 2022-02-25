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20 танков россиян уничтожили на Черниговском направлении

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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25 февраля, 12:36
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Потери живой силы уточняются
Под Черниговом бойцы ВСУ уничтожили более 30 единиц вражеской техники. Фото: коллаж "Сегодня"
Под Черниговом бойцы ВСУ уничтожили более 30 единиц вражеской техники. Фото: коллаж "Сегодня"

Подразделения Оперативного командования "Север" уничтожили около 20 единиц вражеских танков на менском направлении Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в пятницу, 25 февраля.

"Потери живой силы уточняются", – говорится в сообщении.

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Также подразделения "Севера" уничтожили колонну вражеской техники из 10-15 единиц, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов.

Ситуация в Украине 25 февраля

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.

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Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкого, отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.

В Киеве утром два раза объявляли воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.

Кроме того, наемники начали стрелять по Киеву. Противовоздушная оборона сбила над столицей летательный аппарат России. В результате возник сильный пожар в одном из домов на улице Кошица, 7а. По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Вооруженные силы Украины зачистили аэродром "Гостомель" от российского десанта.

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