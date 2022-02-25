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20 танків росіян знищили на Чернігівському напрямку

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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25 лютого, 12:36
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Втрати живої сили уточнюються
Під Черніговом бійці ЗСУ знищили понад 30 одиниць ворожої техніки. Фото: колаж "Сьогодні"
Під Черніговом бійці ЗСУ знищили понад 30 одиниць ворожої техніки. Фото: колаж "Сьогодні"

Підрозділи Оперативного командування "Північ" знищили близько 20 одиниць ворожих танків на менському напрямку Чернігівської області. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у п'ятницю, 25 лютого.

"Втрати живої сили уточнюються", – йдеться у повідомленні.

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Також підрозділи "Північ" знищили колону ворожої техніки з 10-15 одиниць, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів.

Ситуація в Україні 25 лютого

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.

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Противник завдав повітряний удар по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.

У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти у укриття.

Крім того, найманці розпочали стріляти по Києву. Протиповітряна оборона збила над столицею літальний апарат Росії. У результаті виникла сильна пожежа в одному з будинків на вулиці Кошиця, 7а. За попередніми даними, троє поранених, один із них у тяжкому стані.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

Збройні сили України зачистили аеродром "Гостомель" від російського десанту.

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