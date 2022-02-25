20 танків росіян знищили на Чернігівському напрямку

Підрозділи Оперативного командування "Північ" знищили близько 20 одиниць ворожих танків на менському напрямку Чернігівської області. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у п'ятницю, 25 лютого.
"Втрати живої сили уточнюються", – йдеться у повідомленні.
Також підрозділи "Північ" знищили колону ворожої техніки з 10-15 одиниць, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів.
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