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Зеленский заменил министров, чтобы отвлечь украинцев от гораздо более важных проблем – Яценюк

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
7 ноября, 21:09
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Ротации в Кабмине, по словам экс-премьера, провели профессионально. Но с одной целью – отвлечь внимание украинцев
Арсений Яценюк раскритиковал ротации в Кабинете министров.
Арсений Яценюк раскритиковал ротации в Кабинете министров. / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что изменения в правительстве провели для того, чтобы отвлечь внимание украинцев от более важных проблем, которые в данный момент есть в стране.

Такое мнение политик высказал в эфире программы "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой".

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Бывший глава правительства заявил, что проведшие на прошлой неделе ротации в Кабмине – "признак профессиональности".

"Так профессионально, как работает эта администрация президента в части манипуляции и работы с пропагандистскими тематиками, я еще не встречал никогда. Они очень профессионально умеют продавать людям картинку, месседжи, смыслы и отвлекать людей от проблем, которые реально беспокоят общество. Поэтому сегодняшние изменения в правительстве – это исключительно профессиональный политтехнологический подход ради того, чтобы отвлечь внимание от наибольших проблем, которые сегодня существуют в стране", – заявил Яценюк.

От чего отвлекают украинцев?

По словам экс-премьера, дискуссия о том, что поменяли министров, совсем не важна для украинцев. Они ведь не знают фамилий этих министров, равно как и не будут интересоваться фамилиями следующих.

"Это технология. Есть снежный ком, они от него убегают, а он приближается", – объяснил политик.

Яценюк назвал ряд проблем, обсуждение которых избегает команда президента Владимира Зеленского:

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  • Энергетика: "Не просто проблемы – катастрофа. Тогда когда газ можно было закупить по 250 долларов, его не купили. Сейчас его можно купить от тысячи до 2 тысяч. Из карманов украинцев нужно 5 млрд долларов вытащить".
  • Электроэнергия: "Посмотрите, белорусы и россияне отказали в поставках электроэнергии в Украину. Дело не в том, что они отказали, а в том, как вы вообще могли к ним обращаться? Путин – не просто агрессор, а враг Украинского Государства, Лукашенко – непризнанный президент" .
  • Субсидии: "При моем правительстве половина населения получала субсидии. Почему вы забрали субсидии у практически каждого третьего украинца? Было 7 млн домохозяйств, получавших субсидии. Сегодня – 2,5 млн".

Ротации в Кабмине

4 ноября Рада отправила в отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, министра экономики Алексея Любченко, вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского и министра обороны Андрея Тарана.

В тот день нардепы согласовали новые назначения:

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  • Алексея Резникова – министром обороны Украины;
  • Ирины Верещук – вице-премьер-министром – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Павла Рябикина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Юлии Свириденко – первым вицепремьер-министром – министром экономики Украины.

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