Яценюк: Реформы в Украине – ответственность украинской власти, а не американской

Председатель КБФ призывает власти Украины выполнить все обязательства перед западными партнерами

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Украинские власти не слишком полагаться на американское правительство в вопросе реформ внутри Украины – это исключительно ответственность украинской власти, Запад может только помочь на этом пути, уверен председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк.

"Американское правительство не будет заниматься честным правосудием в Украине. Американское правительство не будет бороться с коррупцией в Украине. Американское правительство поможет украинскому президенту, украинскому правительству и украинской власти сделать Украину сильнее, успешнее, безопаснее и, возможно, даже образцовой страной, если на это есть политическая воля президента, правительства и если это желание поддерживается украинским народом", – подчеркнул Яценюк во время онлайн-дискуссии КБФ.

Арсений Яценюк отметил, что Украина больше не имеет права на неопределенный курс.

"Третий путь – в никуда. Третьим путем мы ходили до 2014 года, когда то мы с Востоком, то мы с Западом, то мы идем в НАТО. Затем мы разворачиваемся и идем к Евразийскому Союзу. То мы идем в Европейский Союз, а ищем членство в Шанхайской организации сотрудничества. Это называется неопределенность и безответственность", – подчеркнул глава КБФ.

Он положительно оценил встречу президентов Украины и США, которая "показала то, чего уже в России не ожидали".

"И поэтому такая нервная реакция всего российского руководства, что Соединенные Штаты не отвернулись от Украины, а наоборот продемонстрировали не на словах, а на деле очень четкую поддержку в оборонном секторе, сфере безопасности, финансовом, экономическом, геополитическом секторах – это хорошо", – сказал Арсений Яценюк.

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В то же время он подчеркнул, что власти должны выполнить взятые на себя обязательства и на оставить их на декларативном уровне. Тогда поддержка США и ЕС останется твердой.

Также Яценюк отметил, что вектор обсуждения вопросов на встрече президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом был избран правильный, однако вопрос "Северного потока – 2" остался нерешенным.