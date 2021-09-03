Яценюк: Реформи в Україні – відповідальність української влади, а не американської

Голова КБФ закликає владу України виконати всі зобов'язання перед західними партнерами

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Українська влада не має надто покладатись на американський уряд у питанні реформ всередині України – це виключно відповідальність української влади, Захід може лише допомогти на цьому шляху, упевнений голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк.

"Американський уряд не буде займатися чесним правосуддям в Україні. Американський уряд не буде боротися з корупцією в Україні. Американський уряд допоможе українському президенту, українському уряду і українській владі зробити Україну сильнішою, успішнішою, безпечнішою і, можливо, навіть взірцевою країною, якщо на це є політична воля президента, уряду і якщо це бажання підтримується українським народом", – наголосив Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ.

Арсеній Яценюк зазначив, що Україна більше не має права на невизначений курс.

"Третій шлях – в нікуди. Третім шляхом ми ходили до 2014 року, коли то ми зі Сходом, то ми з Заходом, то ми йдемо в НАТО. Потім ми розвертаємося і йдемо до Євразійського Союзу. То ми йдемо в Європейський Союз, а шукаємо членство в Шанхайській організації співробітництва. Це називається невизначеність і безвідповідальність", – підкреслив голова КБФ.

Він позитивно оцінив зустріч Президентів України і США, яка "продемонструвала те, чого вже в Росії не очікували".

"І тому така нервова реакція всього російського керівництва, що Сполучені Штати не відвернулися від України, а навпаки продемонстрували не на словах, а на ділі дуже чітку підтримку в оборонному, безпековому, фінансовому, економічному, геополітичному секторах, – це добре", – сказав Арсеній Яценюк.

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У той же час він наголосив, що влада повинна виконати взяті на себе зобов’язання і на залишити їх на декларативному рівні. Тоді підтримка США та ЄС залишиться твердою.

Також Яценюк зазначив, що вектор обговорення питань на зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідером США Джо Байденом був обраний правильний, однак питання "Північного потоку – 2" залишилося невирішеним.