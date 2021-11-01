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"Байрактары" на Донбассе: как ВСУ могут переломить ход войны по карабахскому сценарию

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
1 ноября, 13:43
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Азербайджан победил Армению практически одними беспилотниками, уничтожив большое количество техники
"Байрактары" стали настоящей грозой на любом поле боя
"Байрактары" стали настоящей грозой на любом поле боя

Недавно Украина впервые применила беспилотник Bayraktar. Но особенно успешно эти БПЛА проявили себя в Нагорном Карабахе, где они помогли Азербайджану выиграть войну с Арменией. Об этом идет речь в нашей статье.

Беспилотники "похоронили" Армению

Военный эксперт Якуб Войнаровский в комментарии "Сегодня" сказал, что именно "Байрактары" переломили ход войны в Нагорном Карабахе.

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"Карабах (еще под контролем Армении) рассчитывал на традиционную войну и оказался не готовым к применению современных технологий. В течение первой недели беспилотники уничтожили всю систему ПВО, потом атаковали танки, артиллерию, системы логистики и личный состав. Армения не знала, как противодействовать новейшим системам и Азербайджан занял господствующее положение", – говорит он.

Военный эксперт Олег Жданов тоже отмечает, что войну в Карабахе выиграли беспилотники, в том числе и решили судьбу Ливии.

На Донбассе может пройти "карабахский сценарий"?

Войнаровский отмечает, что тактика использования Азербайджаном в Карабахе этих беспилотников может повториться на Донбассе.

"ВСУ не имеет такого количества личного состава и техники, как армия РФ. Но, вооружившись "Байрактарами", получает значительное преимущество, так как точечными ударами может уничтожить беззащитного врага", – подчеркнул военный эксперт.

Олег Жданов сомневается, что "Москва пойдет на эскалацию конфликта, осознавая, что война с использованием Украиной новейшего оружия закончится для нее печально".

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Война Азербайджана с Арменией за Карабах

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