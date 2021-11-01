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"Байрактари" на Донбасі: як ЗСУ можуть переломити хід війни за карабаським сценарієм

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
1 листопада, 13:43
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Азербайджан переміг Вірменію практично одними безпілотниками, знищивши велику кількість техніки

Нещодавно Україна вперше застосувала безпілотник Bayraktar. Але особливо успішно ці БПЛА проявили себе у Нагірному Карабасі, де вони допомогли Азербайджану виграти війну з Вірменією. Про це йдеться у нашій статті.

Безпілотники "поховали" Вірменію

Військовий експерт Якуб Войнаровський у коментарі "Сьогодні" сказав, що саме "Байрактари" переломили хід війни у Нагірному Карабасі.

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"Карабах (ще під контролем Вірменії) розраховував на традиційну війну і виявився не готовим до застосування сучасних технологій. Протягом першого тижня безпілотники знищили всю систему ППО, потім атакували танки, артилерію, системи логістики та особовий склад. Вірменія не знала, як протидіяти новітнім системам і Азербайджан зайняв панівне становище", – каже він.

Військовий експерт Олег Жданов теж зазначає, що війну у Карабасі виграли безпілотники, зокрема вирішили й долю Лівії.

На Донбасі може відбутися "карабаський сценарій"?

Войнаровський зазначає, що тактика використання Азербайджаном у Карабасі цих безпілотників може повторитися на Донбасі.

"ЗСУ не має такої кількості особового складу та техніки, як армія РФ. Але, озброївшись "Байрактарами", отримує значну перевагу, оскільки точковими ударами може знищити беззахисного ворога", – наголосив військовий експерт.

Олег Жданов сумнівається, що "Москва піде на ескалацію конфлікту, усвідомлюючи, що війна з використанням Україною новітньої зброї закінчиться для неї сумно".

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Війна Азербайджану з Вірменією за Карабах

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