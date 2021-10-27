Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове ⚽ Мариуполь - Динамо: онлайн 🚫 Жесткий карантин 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Власть Мнения

Украинцам нужно научиться стрелять – Монастырский назвал причину

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
27 октября, 10:28
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине никак не могут решить вопрос с легализацией оружия, но в следующем году станет важным умение стрелять
Монастырский выступает за повышение навыков владения оружием. Коллаж "Сегодня"
Монастырский выступает за повышение навыков владения оружием. Коллаж "Сегодня"

Министр внутренних дел Денис Монастырский считает, что украинцам необходимо научиться обращаться с оружием, поскольку скоро у нас заработает закон о территориальной обороне.

Об этом он написал в Facebook.

Реклама

Он напомнил, что Украина восьмой год находится в состоянии войны, поэтому считает, что уровень культуры обращения с оружием должен расти и иметь высокое внимание в обществе.

"Навыки практической стрельбы нужно повышать и среди гражданского населения, расширяя сети тиров. Ведь в следующем году вводится в действие закон Украины "Об основах национального сопротивления" и навыки практической стрельбы будут очень нужны для построения обновленной украинской территориальной обороны. Человек, занимающийся стрельбой, должен доверять оружию, которое он держит в руках", – написал Монастырский.

Оружие у простых украинцев

  • Напомним, согласно закону, добровольцам из теробороны разрешат оружие. Индивидуальное штатное оружие будет храниться в определенных и специально оборудованных помещениях на территории пунктов постоянной дислокации или в определенных местах хранения. Разрешается применение оружия во время выполнении задач территориальной обороны согласно закону. Также добровольцам для выполнения задач будет разрешено применять личное охотничье оружие и боеприпасы.
  • А генеральный прокурор Ирина Венедиктова накануне заявила, что в Украине, скорее всего, проведут ревизию наградного оружия. Она отметила, что сегодня в государстве очень много оружия и легального, и нелегального.
  • Еще в марте этого года Верховная Рада провалила два законопроекта о легализации оружия. Этот вопрос достаточно долго обсуждался в обществе и законопроекты с трудом вынесли в сессионный зал, но поддержки депутатов не получили.
  • Ранее сайт "Сегодня" рассказывал обо всех за и против в вопросе вооружения украинцев и будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

27 октября 1991. Состоялся форум интеллигенции Донецкой области, в котором приняли участие 300 человек

Погрузиться в тот день
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.42

Российский рубль (₽)

0.3806

Евро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновирус за неделю

146 548

заболело за неделю в Украине

+45%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять