Украинцам нужно научиться стрелять – Монастырский назвал причину

В Украине никак не могут решить вопрос с легализацией оружия, но в следующем году станет важным умение стрелять

Монастырский выступает за повышение навыков владения оружием. Коллаж "Сегодня"

Министр внутренних дел Денис Монастырский считает, что украинцам необходимо научиться обращаться с оружием, поскольку скоро у нас заработает закон о территориальной обороне.

Об этом он написал в Facebook.

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Он напомнил, что Украина восьмой год находится в состоянии войны, поэтому считает, что уровень культуры обращения с оружием должен расти и иметь высокое внимание в обществе.

"Навыки практической стрельбы нужно повышать и среди гражданского населения, расширяя сети тиров. Ведь в следующем году вводится в действие закон Украины "Об основах национального сопротивления" и навыки практической стрельбы будут очень нужны для построения обновленной украинской территориальной обороны. Человек, занимающийся стрельбой, должен доверять оружию, которое он держит в руках", – написал Монастырский.

Оружие у простых украинцев