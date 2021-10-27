Украинцам нужно научиться стрелять – Монастырский назвал причину

Министр внутренних дел Денис Монастырский считает, что украинцам необходимо научиться обращаться с оружием, поскольку скоро у нас заработает закон о территориальной обороне.
Об этом он написал в Facebook.
Он напомнил, что Украина восьмой год находится в состоянии войны, поэтому считает, что уровень культуры обращения с оружием должен расти и иметь высокое внимание в обществе.
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"Навыки практической стрельбы нужно повышать и среди гражданского населения, расширяя сети тиров. Ведь в следующем году вводится в действие закон Украины "Об основах национального сопротивления" и навыки практической стрельбы будут очень нужны для построения обновленной украинской территориальной обороны. Человек, занимающийся стрельбой, должен доверять оружию, которое он держит в руках", – написал Монастырский.
Оружие у простых украинцев
- Напомним, согласно закону, добровольцам из теробороны разрешат оружие. Индивидуальное штатное оружие будет храниться в определенных и специально оборудованных помещениях на территории пунктов постоянной дислокации или в определенных местах хранения. Разрешается применение оружия во время выполнении задач территориальной обороны согласно закону. Также добровольцам для выполнения задач будет разрешено применять личное охотничье оружие и боеприпасы.
- А генеральный прокурор Ирина Венедиктова накануне заявила, что в Украине, скорее всего, проведут ревизию наградного оружия. Она отметила, что сегодня в государстве очень много оружия и легального, и нелегального.
- Еще в марте этого года Верховная Рада провалила два законопроекта о легализации оружия. Этот вопрос достаточно долго обсуждался в обществе и законопроекты с трудом вынесли в сессионный зал, но поддержки депутатов не получили.
- Ранее сайт "Сегодня" рассказывал обо всех за и против в вопросе вооружения украинцев и будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине.