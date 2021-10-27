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Українцям треба навчитися стріляти – Монастирський назвав причину

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
27 жовтня, 10:28
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В Україні ніяк не можуть вирішити питання з легалізацією зброї, але наступного року стане важливим уміння стріляти
Монастирський виступає за підвищення навичок володіння зброєю. Колаж "Сьогодні"
Монастирський виступає за підвищення навичок володіння зброєю. Колаж "Сьогодні"

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає, що українцям необхідно навчитися поводитися зі зброєю, оскільки незабаром у нас запрацює закон про територіальну оборону.

Про це він написав у Facebook.

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Він нагадав, що Україна восьмий рік перебуває у стані війни, тому вважає, що рівень культури поводження зі зброєю має зростати та мати високу увагу у суспільстві.

"Також навички практичної стрільби потрібно підвищувати і серед цивільного населення, розширюючи мережі тирів. Адже наступного року вводиться в дію закон України "Про основи національного спротиву", і навички практичної стрільби будуть дуже потрібні для побудови оновленої Української територіальної оборони. Людина, яка займається стрільбою, має довіряти зброї, яку вона тримає в руках", – написав Монастирський.

Зброя у простих українців

  • Нагадаємо, згідно із законом, добровольцям із тероборони дозволять зброю. Індивідуальна штатна зброя зберігатиметься у визначених і спеціально обладнаних приміщеннях на території пунктів постійної дислокації або у визначених місцях зберігання. Дозволяється застосування зброї під час виконання завдань територіальної оборони відповідно до закону. Також добровольцям для виконання завдань буде дозволено застосовувати приватну мисливську зброю і боєприпаси.
  • А генеральний прокурор Ірина Венедіктова напередодні заявила, що в Україні швидше за все проведуть ревізію нагородної зброї. Вона зазначила, що сьогодні в державі дуже багато зброї і легальної, і нелегальної.
  • Ще у березні цього року Верховна Рада провалила два законопроєкти щодо легалізації зброї. Це питання досить довго обговорювалося у суспільстві і законопроєкти важко виносили до сесійної зали, але підтримки депутатів не отримали.
  • Раніше сайт "Сьогодні" розповідав про всі за і проти в питанні озброєння українців і чи буде розгул злочинності у разі вільного володіння зброєю в Україні.

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