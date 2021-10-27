Українцям треба навчитися стріляти – Монастирський назвав причину

В Україні ніяк не можуть вирішити питання з легалізацією зброї, але наступного року стане важливим уміння стріляти

Монастирський виступає за підвищення навичок володіння зброєю. Колаж "Сьогодні"

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає, що українцям необхідно навчитися поводитися зі зброєю, оскільки незабаром у нас запрацює закон про територіальну оборону.

Про це він написав у Facebook.

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Він нагадав, що Україна восьмий рік перебуває у стані війни, тому вважає, що рівень культури поводження зі зброєю має зростати та мати високу увагу у суспільстві.

"Також навички практичної стрільби потрібно підвищувати і серед цивільного населення, розширюючи мережі тирів. Адже наступного року вводиться в дію закон України "Про основи національного спротиву", і навички практичної стрільби будуть дуже потрібні для побудови оновленої Української територіальної оборони. Людина, яка займається стрільбою, має довіряти зброї, яку вона тримає в руках", – написав Монастирський.

Зброя у простих українців