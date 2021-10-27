Українцям треба навчитися стріляти – Монастирський назвав причину

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає, що українцям необхідно навчитися поводитися зі зброєю, оскільки незабаром у нас запрацює закон про територіальну оборону.
Про це він написав у Facebook.
Він нагадав, що Україна восьмий рік перебуває у стані війни, тому вважає, що рівень культури поводження зі зброєю має зростати та мати високу увагу у суспільстві.
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"Також навички практичної стрільби потрібно підвищувати і серед цивільного населення, розширюючи мережі тирів. Адже наступного року вводиться в дію закон України "Про основи національного спротиву", і навички практичної стрільби будуть дуже потрібні для побудови оновленої Української територіальної оборони. Людина, яка займається стрільбою, має довіряти зброї, яку вона тримає в руках", – написав Монастирський.
Зброя у простих українців
- Нагадаємо, згідно із законом, добровольцям із тероборони дозволять зброю. Індивідуальна штатна зброя зберігатиметься у визначених і спеціально обладнаних приміщеннях на території пунктів постійної дислокації або у визначених місцях зберігання. Дозволяється застосування зброї під час виконання завдань територіальної оборони відповідно до закону. Також добровольцям для виконання завдань буде дозволено застосовувати приватну мисливську зброю і боєприпаси.
- А генеральний прокурор Ірина Венедіктова напередодні заявила, що в Україні швидше за все проведуть ревізію нагородної зброї. Вона зазначила, що сьогодні в державі дуже багато зброї і легальної, і нелегальної.
- Ще у березні цього року Верховна Рада провалила два законопроєкти щодо легалізації зброї. Це питання досить довго обговорювалося у суспільстві і законопроєкти важко виносили до сесійної зали, але підтримки депутатів не отримали.
- Раніше сайт "Сьогодні" розповідав про всі за і проти в питанні озброєння українців і чи буде розгул злочинності у разі вільного володіння зброєю в Україні.