Помните стакан воды и мокрого Саакашвили? Уже помирились с Аваковым

Экс-глава МВД Арсен Аваков помирился с главой Исполнительного комитета реформ Михеилом Саакашвили, которого в 2015 году облил водой. Об этом рассказал в программе "Время Голованова" на телеканале Украина 24 журналист Дмитрий Гордон.
На вопрос ведущего, в каких отношениях были политики до того, как Саакашвили уехал в Грузию, он ответил: "В очень хороших".
"Они помирились, они нашли общий язык. Уровня образования и мудрости хватило им для того, чтобы вспоминать этот инцидент с мудростью и юмором", – сказал Гордон.
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Скандал между Аваковым и Саакашвили
- 14 декабря 2015 года Аваков плеснул водой в лицо Саакашвили во время перепалки в ходе Нацсовета реформ. По словам тогдашнего главы МВД Украины, глава Одесской ОГА "не давал сказать ничего – перебивая всех, включая президента".
- После этого Аваков обнародовал видео скандальной стычки с Саакашвили.
- Но уже в 2020 году, когда претендовал на пост вице-премьер-министра, Саакашвили рассказывал, как собирался уживаться в Кабмине с Аваковым после их ссоры.