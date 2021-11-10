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Пам'ятаєте склянку води та мокрого Саакашвілі? Вже помирилися з Аваковим

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
10 листопада, 13:14
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Гордон каже, що до від'їзду Саакашвілі до Грузії вони той скандал згадували з гумором
Саакашвілі (ліворуч) та Аваков залагодили конфлікт. Колаж "Сьогодні"
Саакашвілі (ліворуч) та Аваков залагодили конфлікт. Колаж "Сьогодні"

Ексголова МВС Арсен Аваков помирився з головою Виконавчого комітету реформ Міхеїлом Саакашвілі, якого 2015 року облив водою. Про це розповів у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24 журналіст Дмитро Гордон.

На запитання ведучого, в яких стосунках були політики до того, як Саакашвілі поїхав до Грузії, він відповів: "У дуже добрих".

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"Вони помирилися, вони порозумілися. Рівня освіти та мудрості вистачило їм для того, щоб згадувати цей інцидент із мудрістю та гумором", – сказав Гордон.

Скандал між Аваковим та Саакашвілі

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