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"Офигеешь, чего он его уволил": Богдан рассказал, за что Зеленский "убрал" Авакова

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
15 декабря, 10:54
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Экс-глава ОПУ раскрыл новые подробности увольнение министра внутренних дел
Аваков лишился должности из-за одного депутата. Коллаж "Сегодня"
Аваков лишился должности из-за одного депутата. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский захотел увольнения Арсена Авакова с должности главы МВД после скандала с народным депутатом от "Слуги народа" Евгением Брагаром, которого поймали якобы нетрезвым за рулем.

Об этом рассказал в интервью Дмитрию Гордону бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

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По его словам, "слуга" был достаточно близок президенту.

"Офигеешь от понимания, чего он его уволил. Знаешь, есть такой народный депутат Евгений Брагар? Это сын какой-то женщины, которая очень близка в Владимиру Александровичу – то ли няня, то ли… Человек, который прошел долгую историю с ним. Он его очень ценит. И тут его остановили за пьянку. Не знаю, пил он или не пил. Для Владимира Александровича это была красная тряпка", – сказал Богдан.

На уточняющий вопрос Гордона, что из-за этого и уволили Авакова, экс-глава ОПУ ответил: "Да".

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Что за скандал с Брагаром

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