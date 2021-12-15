"Офігієш, чого він його звільнив": Богдан розповів, за що Зеленський "прибрав" Авакова

Президент Володимир Зеленський захотів звільнення Арсена Авакова з посади голови МВС після скандалу з народним депутатом від "Слуги народу" Євгеном Брагаром, якого зловили нібито нетверезим за кермом.
Про це розповів у інтерв'ю Дмитру Гордону колишній голова Офісу президента Андрій Богдан.
За його словами, "слуга" був досить близьким до президента.
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"Офігієш від розуміння, чого він його звільнив. Знаєш, є такий народний депутат Євген Брагар? Це син якоїсь жінки, яка дуже близька до Володимира Олександровича – чи няня, чи… Людина, яка пройшла довгу історію з ним. Він його дуже цінує. І тут його зупинили за пиятику. Не знаю, чи пив він, чи не пив. Для Володимира Олександровича це була червона ганчірка", – сказав Богдан.
На уточнююче запитання Гордона, що через це і звільнили Авакова, ексглава ОПУ відповів: "Так".
Що за скандал із Брагаром
- 4 липня патрульні зупинили нардепа у Києві за нібито непрацюючу підсвітку заднього номера на авто. Під час спілкування правоохоронці запідозрили, що Брагар неадекватний, відібрали у нього права і видали замість них тимчасове посвідчення. Того ж дня він здав негативний тест на заборонені речовини в крові. Пізніше офіційна експертиза показала – депутат не наркоман.
- Після внутрішнього розслідування на патрульних завели дві справи. Депутат стверджував, що копи з вимкненими камерами вимагали хабар.
- Читайте детальніше про скандал з Брагаром у нашому матеріалі, а також ми дізналися, що помер собака, якого депутат раніше пропонував пенсіонерці продати.