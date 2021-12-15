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"Офігієш, чого він його звільнив": Богдан розповів, за що Зеленський "прибрав" Авакова

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
15 грудня, 10:54
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Аваков втратив посаду через одного депутата. Колаж "Сьогодні"
Аваков втратив посаду через одного депутата. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський захотів звільнення Арсена Авакова з посади голови МВС після скандалу з народним депутатом від "Слуги народу" Євгеном Брагаром, якого зловили нібито нетверезим за кермом.

Про це розповів у інтерв'ю Дмитру Гордону колишній голова Офісу президента Андрій Богдан.

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За його словами, "слуга" був досить близьким до президента.

"Офігієш від розуміння, чого він його звільнив. Знаєш, є такий народний депутат Євген Брагар? Це син якоїсь жінки, яка дуже близька до Володимира Олександровича – чи няня, чи… Людина, яка пройшла довгу історію з ним. Він його дуже цінує. І тут його зупинили за пиятику. Не знаю, чи пив він, чи не пив. Для Володимира Олександровича це була червона ганчірка", – сказав Богдан.

На уточнююче запитання Гордона, що через це і звільнили Авакова, ексглава ОПУ відповів: "Так".

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Що за скандал із Брагаром

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