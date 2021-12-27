Гордон рассказал о "тайном" звонке известного соратника Путина

Станислав Говорухин постоянно был в контакте с хозяином Кремля, но это не помешало ему позвонить в Украину в разгар войны

Говорухин (слева) тайно от Путина звонил в Украину. Коллаж "Сегодня"

Известный российский режиссер Станислав Говорухин, который также руководил избирательным штабом президента РФ Владимира Путина и был членом "Единой России", звонил Дмитрию Гордону, когда Россия напала на Украину. Об этом журналист рассказал в программе "Хард с Влащенко" на телеканале Украина 24.

В студии показали совместный кадр Гордона с российским режиссером. Журналист считает Говорухина очень хорошим актером и человеком даже несмотря на то, что тот работал с Путиным.

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"Вот смотрите, Станислав Говорухин стоит выпивает рядом со мной. Говорухин был последние годы руководителем штаба Путина. Вот они с Путиным вдвоем постоянно сидели. Но это не мешало мне откровенно говорить с ним на эту тему. Это не мешало ему позвонить мне из Таллинна, где он снимал один из своих фильмов, "Конец прекрасной эпохи", в разгар начала этой всей вакханалии российской. Он позвонил мне и сказал: "Ничего не говори, я все понимаю. Мне просто надо снимать кино". С другого номера. Я его не осуждаю", – рассказал Гордон.

Кто такой Станислав Говорухин