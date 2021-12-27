Гордон рассказал о "тайном" звонке известного соратника Путина

Известный российский режиссер Станислав Говорухин, который также руководил избирательным штабом президента РФ Владимира Путина и был членом "Единой России", звонил Дмитрию Гордону, когда Россия напала на Украину. Об этом журналист рассказал в программе "Хард с Влащенко" на телеканале Украина 24.
В студии показали совместный кадр Гордона с российским режиссером. Журналист считает Говорухина очень хорошим актером и человеком даже несмотря на то, что тот работал с Путиным.
"Вот смотрите, Станислав Говорухин стоит выпивает рядом со мной. Говорухин был последние годы руководителем штаба Путина. Вот они с Путиным вдвоем постоянно сидели. Но это не мешало мне откровенно говорить с ним на эту тему. Это не мешало ему позвонить мне из Таллинна, где он снимал один из своих фильмов, "Конец прекрасной эпохи", в разгар начала этой всей вакханалии российской. Он позвонил мне и сказал: "Ничего не говори, я все понимаю. Мне просто надо снимать кино". С другого номера. Я его не осуждаю", – рассказал Гордон.
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Кто такой Станислав Говорухин
- Станислав Говорухин – советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, председатель Комитета Государственной думы по культуре. Умер в 2018-м на 83-м году жизни.
- В декабре 2011 года Говорухин возглавил избирательный штаб Путина. Режиссер предложение принял, пообещав "всей душой взяться за эту деятельность".
- В 2017 году Говорухин попал в черный список СБУ – ему запретили въезд в Украину. Он поддерживал оккупацию Крыма Россией и называл полуостров российской жемчужиной.