Гордон розповів про "таємний" дзвінок відомого соратника Путіна

Відомий російський режисер Станіслав Говорухін, який також керував виборчим штабом президента РФ Володимира Путіна і був членом "Єдиної Росії", дзвонив до Дмитра Гордона, коли Росія напала на Україну. Про це журналіст розповів у програмі "Хард із Влащенко" на телеканалі Україна 24.
У студії показали спільний кадр Гордона із російським режисером. Журналіст вважає Говорухіна дуже хорошим актором і людиною навіть попри те, що той працював із Путіним.
"Ось дивіться, Станіслав Говорухін стоїть випиває поряд зі мною. Говорухін був останніми роками керівником штабу Путіна. Ось вони з Путіним удвох постійно сиділи. Але це не заважало мені відверто говорити з ним на цю тему. Це не заважало йому зателефонувати мені з Таллінна, де він знімав один зі своїх фільмів, "Кінець прекрасної епохи", у розпал початку цієї всієї вакханалії російської. Він зателефонував мені і сказав: "Нічого не кажи, я все розумію. Мені просто треба знімати кіно". З іншого номера. Я його не засуджую", – розповів Гордон.
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Хто такий Станіслав Говорухін
- Станіслав Говорухін – радянський та російський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, політичний та громадський діяч. Депутат Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації, голова Комітету Державної думи з питань культури. Помер у 2018-му на 83-му році життя.
- У грудні 2011 року Говорухін очолив виборчий штаб Путіна. Режисер пропозицію прийняв, пообіцявши "всією душею взятися за цю діяльність".
- У 2017 році Говорухін потрапив до "чорного списку" СБУ – йому заборонили в'їзд до України. Він підтримував окупацію Криму Росією та називав півострів російською перлиною.