Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко 🌊 Крещение-2022 ✈ Блинкен в Украине 🔔 Угроза войны с Россией
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

"Ждем встречи, денег и виз не надо" – мы нашли родственников госсекретаря США в Украине – эксклюзив "Сегодня"

Инна Золотухина Инна Золотухина Ведущий редактор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 января, 14:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
У Энтони Блинкена есть родня в Украине. Мы встретились и убедились – есть даже внешнее сходство

Сегодня в Украину прилетел с официальным визитом госсекретарь США Энтони Блинкен. Среди прочего ожидается встреча с президентом Владимиром Зеленским и главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой.

А накануне визита госсекретаря США в Украину мы разыскали вероятных родственников госсекретаря США, которые проживают в Украине. Нам даже удалось пообщаться с ними.

Реклама

Как известно, семья Энтони Блинкена – родом из Украины. Его прадед Меер Блинкин переехал в США в начале ХХ века. До этого он учился в Киеве. А родился в городе Переяслав Киевской области. В начале прошлого столетия там была большая еврейская диаспора.

Блинкены из Украины

"Я хотел бы встретиться с Энтони Блинкеном. Поговорить, посмотреть друг на друга. Родственники все-таки. Помощи мне от него никакой не надо – ни денег, ни виз. У меня в Мукачево свой бизнес. Моя сестра 30 лет живет в США. Я в Израиль могу уехать на постоянное место жительства в любой момент – есть на руках все необходимые для этого документы", – говорит Валентин Блинкин из Закарпатья.

Валентин Блинкин из Закарпатья
Валентин Блинкин из Закарпатья

В XIX веке семья госсекретаря США жила в Золотоноше Черкасской области. Позже прапрадед госсекретаря Янкель Аронович Блинкен переехал в Переяслав, где и умер. Там до сих пор находится его могила. А один из сыновей Янкеля, прадедушка Энтони Блинкена – Меер, уехал в США.

Реклама

Помимо Валентина Блинкина, в Украине сейчас проживают еще трое носителей фамилии Блинкин:

  • в Харькове – Вячеслав Блинкин,
  • в Одессе – Александр Блинкин,
  • в Вольнянске Запорожской области – Виктор Блинкин и его сын Тарас.

Еще один человек с такой же фамилией – известный российский градостроитель Михаил Блинкин живет в Москве. С украинской родней он не общается.

"Мы с братом Вячеславом (он сейчас живет в Харькове, а еще один наш брат Игорь уехал в Израиль) 10 лет назад пытались связаться с Михаилом Блинкиным из Москвы. Но он, к сожалению, на контакт не пошел", – говорит Валентин Блинкин.

Тарасу из Вольнянска говорят: есть некоторое сходство с Энтони Блинкеном. Полного совпадения искать смысла нет – они же не братья. Но посмотрите на разрез рта, форму черепа. Что-то общее есть.
Тарасу из Вольнянска говорят: есть некоторое сходство с Энтони Блинкеном. Полного совпадения искать смысла нет – они же не братья. Но посмотрите на разрез рта, форму черепа. Что-то общее есть.

Родственники или только однофамильцы?

Официальных доказательств родства с госсекретарем США (так же, впрочем как и с архитектором Михаилом Блинкиным) у людей, с которыми пообщался сайт "Сегодня", – нет. Но специалисты по антропологии и этнографии утверждают, что фамилия Блинкин – редкая. Однофамильцев среди них нет, все Блинкины дальняя родня друг другу. Американским Блинкенам они также приходятся родственниками. Стоит покопаться в генеалогии, и общие корни найдутся.

Реклама

"Мне кажется, что у нас с госсекретарем даже во внешности есть общие черты, – говорит Виктор Блинкин из Вольнянска. - Но видел я его лишь по телевизору. Вот при личной встрече сказал бы точно".

Виктор Блинкин из Вольнянска
Виктор Блинкин из Вольнянска

К слову, родители всех ныне проживающих в Украине Блинкиных – по национальности евреи (как и сам Энтони Блинкен). Они все родились и выросли в окрестностях Переяслава.

"Мой отец появился на свет в Гадяче, это рядом с Переяславом и Золотоношей. В те времена это была одна Киевская губерния", – отмечает житель Закарпатья Валентин Блинкин.

Тайна фамилии

Отметим, что фамилия Блинкин – крайне редкая. К тому же совершенно не похожа на еврейские фамилии.

"Я давно живу на свете, но слышал ее всего пару раз", – отмечает Виктор Блинкин.

Точных данных о происхождении фамилии – нет. Но Валентин Блинкин рассказывает, что, согласно семейной легенде, еще в окрестностях Гомеля (Беларусь) находилось еврейское поселение – Блинкино. И все евреи, которые в нем проживали, взяли себе в качестве фамилии название села.

Эту версию не исключают историки. Долгое время у иудеев фамилии не было. Только имена. А во времена крепостного права правительство Российской империи обязало их носить фамилии. Долго думать о том, как себя величать, не стали, использовали в качестве фамилии название мест, где проживали или название своего ремесла. Так появились Блинкины или Портновы, например.

"Я предполагаю, что когда-то это была очень большая семья. Не секрет, что старину в еврейских семьях традиционно было больше 10-ти детей. Но потом в силу каких-то обстоятельств она расспалась. Поэтому украинские Блинкины и не имеют официальных доказательств своего родства с госсекретарем США. Тем не менее, я думаю, они все же приходятся ему дальними родственниками", – говорит экс-заведующая музеем Шалом-Алейхема в Переяслове, член местной еврейской общины Ирина Кучеренко.

Уехали в США, спасаясь от холеры и погромов

О семье госсекретаря США Ирина Кучеренко знает многое. Она рассказывает:

"В Золотоноше у прапрадедушки Энтони Блинкена – Янкеля Ароновича Блинкина, была обувная мастерская. Но дела шли плохо. И друзья посоветовали ему переехать в Переяслав, где 50% процентов местных жителей составляли евреи. В Переяславе он открыл торговую лавку и жизнь наладилась. Он, его супруга Рыся Шмоливна Вайберх (она была родом из Бердичева) и шестеро детей – жили богато", – рассказывает Кучеренко "Сегодня".

Но затем пришла беда. В Переяславе произошла вспышка холеры, в результате чего погибло много людей. Затем начались еврейские погромы.

"В документах написано, что Янкель Блинкин умер в возрасте 32 года от "слабости сердца" – продолжает Ирина Кучеренко. – А спустя полгода скончалась и его супруга – Рыся. Их дети осиротели. В том числе и будущий прадедушка Энтони Блинкена – Меер Блинкин. Он остался без родителей в восьмилетнем возрасте и его воспитали соседи".

В Переяславе Меер окончил начальную школу. Затем уже в Киеве получил коммерческое образование. В 1904 году, когда ему было 25, – он уехал в Америку. К слову, там он продолжал носить фамилию Блинкин. А вот его сын Моисей (дедушка госсекретаря США) – стал на французский манер называться Морисом Блинкеном.

"Я думаю, что если бы не холера, еврейские погромы и ранняя смерть родителей – Меер Блинкин не стремился бы покидать Украину", – говорит Ирина Кучеренко.

Но уточняет – это только ее предположения.

Времена изменились, украинцы стали толерантными

Главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович тоже предполагает, что украинские Блинкины – родня американским Блинкенам.

"В старину Украина была важным центром всего мирового еврейства. Тут родились и выросли многие видные деятели еврейской культуры, самые известные раввины мира, самые успешные бизнесмены еврейского происхождения. Но, к сожалению, в силу разных причин и событий – численность еврейского населения в Украине в ХХ веке значительно уменьшилась. Многие умерли. Другие уехали в Израиль, Германию и США. Сегодня мне, как украинскому еврею, радостно от того, что украинцы стали более открыты и толерантны к евреям. Не считая, конечно отдельных провокаций, на которые быстро реагирует полиция и государство!"

Главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович: украинцы стали более открытыми и толерантными. Отдельные провокации – не в счет.
Главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович: украинцы стали более открытыми и толерантными. Отдельные провокации – не в счет.

В мае 2021 года во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что одна из главных целей этого визита – возможность обсудить агрессию России и реформы в Украине. В этот раз Блинкен назвал единственный способ разрешения кризиса вокруг Украины.

Тогда с Блинкеном в Киев прилетала Виктория Нуланд, у которой также имеются украинские корни. Дед Нуланд со стороны отца – Мейер Нудельман – родом из городка Новоселица в Черновицкой области. А бабушка Нуланд – из Беларуси. Недавно Нуланд назначили заместителем госсекретаря США по политическим вопросам. Читайте подробнее, кто такая Нуланд и чем для Украины важно ее назначение.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Просто чучело". Министр обороны Британии обвинил Путина в тотальной лжи о НАТО и подмене понятий Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)
Анна Ткаченко Потеряли телефон и встретили "инопланетян" : как Порошенко с командой возвращались в Украину Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
19 января. Индира Ганди. Возглавив правительство Индии (1966), 49-летняя дочь Джавахарлала Неру стала первой в стране и второй в истории планеты женщиной-премьер-министром…
На встречу с героем!
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.41

Российский рубль (₽)

0.3716

Евро (€)

32.34

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

63 915

заболело за неделю в Украине

+86%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять