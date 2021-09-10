Зеленский предупредил мир о катастрофе: Нужно покончить с войнами, пока они не уничтожили планету

Глава государства напомнил большим странам, как COVID-19 поставил весь мир на колени

Президент объяснил, что перед миром могут быть новые вызовы / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров сделать вывод из последствий пандемии коронавируса, а также объединить усилия для прекращения войн на планете, пока они не уничтожили человечество. Об этом он сказал на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Ковид показал цену и роль маленьких стран, тех, которые не в клубе G7 или G20. Ковид сказал то, что стесняются говорить великие политики и дипломаты – у маленьких стран очень маленькие шансы выжить, если на планете начнутся действительно большие проблемы. Не факт, что тебе помогут, не факт, что тебя спасут. Все страны не равные и ковид это показал", – сказал глава государства.

Также коронавирус показал, что может сравнять в правах всех, вне зависимости, есть у тебя ядерное оружие и какой уровень ВВП, какое влияние в мире.

"Этим он намекнул миру – вы все одинаковые, объединяйтесь, ведь новые уроки будут еще более страшными. Катастрофа будет, если мир не поймет этих выводов и вызовов, что "каждый сам за себя" завершается "все против всех". Чтобы этого не случилось, миру не нужны новые вирусы, локдауны, вакцины. Миру нужны лидеры, которые опираются не на силу своего оружия – оружием таких людей является их сила слова, понимания и мудрости, чтобы хотеть изменить мир, покончить с войнами на планете, пока реальностью не стало то, что войны покончили с планетой и человечеством", – подчеркнул Зеленский.

YES Brainstorming организован Ялтинской европейской стратегией и Фондом Виктора Пинчука

В июле 2004 года Виктор Пинчук собрал около 30 европейских лидеров на первый Ялтинский европейский семинар для обсуждения перспектив вступления Украины в ЕС. На второй день этой успешной встречи несколько участников предложили трансформировать частную инициативу в международную общественную организацию, которая бы способствовала процессу присоединения Украины к ЕС. Таким образом этот семинар превратился в Ялтинскую европейскую стратегию, а в Украине был создано независимый благотворительный фонд для формирования международной сети поддержки Украины, а также усиления влияния публичной дипломатии в интересах страны.

Ежегодные встречи YES стали открытой площадкой для обсуждения новых идей и взглядов относительно путей развития Европы, Украины и всего мира. Эти форумы собирают более 350 политиков, дипломатов, государственных деятелей, журналистов, аналитиков и бизнесменов из более 50 стран мира.

Несмотря на то, что с 2014 года ежегодные встречи YES проходят в Киеве, Ялта остается символом силы дипломатии и диалога. Ведущие мировые лидеры мнений представляют свое видение нынешних и будущих процессов во всех сферах жизни общества.

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А недавно в Кремле заявляли о готовности Путина к встрече с Зеленским.