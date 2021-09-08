Зеленский снова едет в США: в ОПУ назвали цель поездки

Президент Владимир Зеленский после недавнего визита в США в этом месяце снова отправится в Америку, на этот раз в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблее ООН.
Об этом сообщил РБК-Украина пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
"Готовим визит в Нью-Йорк", – сказал он.
На Банковой уточнили, что Зеленский едет в США на заседание Генассамблеи ООН. Ее сессии открывается 14 сентября, а общие дебаты пройдут с 21 по 27 сентября. В какой именно день будет выступать Зеленский – пока не известно.
Выступление Зеленского на Генассамблее ООН в 2020-м
- Год назад Зеленский на Генассамблее ООН напомнил присутствующим, что запасной планеты у нас нет, живем только раз. Также он сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной.
- Зеленский в своей речи подчеркнул, что является главой государства, у которого в XXI веке Россия аннексировала Крым, государства, которое не первый год сдерживает военную агрессию РФ на востоке страны. Он назвал три шага, как закончить войну на Донбассе.
- Также президент Украины раскритиковал ООН. Тогда он указал на беспомощность организации против России и предложил решение.
Напомним, Зеленский в ходе официального визита в Соединенные Штаты также встретился с гендиректором американской компании Apple Тимом Куком.
Также президент Украины поделился своими впечатлениями от разговора с американским коллегой Джо Байденом.