Зеленский ответил на петицию об "уголовной ответственности за принудительную вакцинацию"

Петиция "Уголовная ответственность за принудительную вакцинацию", размещенная на сайте президента 12 августа, набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов

Владимир Зеленский опубликовал ответ на петицию. Коллаж "Сегодня".

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады и премьер-министру с просьбой проработать предложения, изложенные в петиции о введении уголовной ответственности за принудительную вакцинацию.

Об этом говорится в ответе главы государства на петицию от 12 августа № 22/121610-еп.

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Владимир Зеленский ответил на петицию

"Я обратился к Председателю Верховной Рады Украины с просьбой организовать обработку изложенных в петиции предложений и информирования о результатах. Учитывая то, что Министерство здравоохранения Украины в соответствии с утвержденным в установленном порядке Положением является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, и его деятельность направляется и координируется Кабинетом Министров Украины , я также обратился с аналогичным письмом к Премьер-министру Украины", – говорится в ответе Зеленского.

Петиция "Уголовная ответственность за принудительную вакцинацию", размещенная на сайте президента 12 августа, набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. В ней предлагалось ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет за так называемую "принудительную вакцинацию", заключающуюся в угрозах увольнения и\или недопуска к работе невакцинированных лиц.

Выгодно ли вакцинировать сотрудников?

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ отмечает, что украинским предпринимателям выгоднее вакцинировать коллектив и продолжать работу, чем закрыться на период карантина.

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По словам эксперта, такие меры позволят избежать массового увольнения, поддержать экономику и удержаться на плаву.

"Сегодня" также писали, насколько мощно новая волна ударит по малому и среднему бизнесу.

А также рассказывали, будут ли обслуживать банки невакцинированных граждан.