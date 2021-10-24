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Зеленський відповів на петицію про "кримінальну відповідальність за примусову вакцинацію"

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
24 жовтня, 01:46
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Петиція "Кримінальна відповідальність за примусову вакцинацію", розміщена на сайті президента 12 серпня, набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів
Володимир Зеленський опублікував відповідь на петицію. Колаж "Сегодня".
Володимир Зеленський опублікував відповідь на петицію. Колаж "Сегодня".

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради і прем'єр-міністра з проханням опрацювати пропозиції, викладені в петиції про введення кримінальної відповідальності за примусову вакцинацію.

Про це йдеться у відповіді глави держави на петицію від 12 серпня № 22/121610-ЕП.

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Володимир Зеленський відповів на петицію

"Я звернувся до Голови Верховної Ради України з проханням організувати обробку викладених в петиції пропозицій та інформування про результати. З огляду на те, що Міністерство охорони здоров'я України відповідно до затвердженого в установленому порядку Положення є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сфері охорони здоров'я, і його діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, я також звернувся з аналогічним листом до Прем'єр-міністра України ", – йдеться у відповіді Зеленського.

Петиція "Кримінальна відповідальність за примусову вакцинацію", розміщена на сайті президента 12 серпня, набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. У ній пропонувалося ввести кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років за так звану "примусову вакцинацію", яка полягає в погрозах звільнення і \ або недопуску до роботи невакцинованих осіб.

Чи вигідно вакцинувати співробітників?

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначає, що українським підприємцям вигідніше вакцинувати колектив і продовжувати роботу , Ніж закритися на період карантину.

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За словами експерта, такі заходи дозволять уникнути масового звільнення, підтримати економіку і утриматися на плаву.

"Сегодня" також писали, наскільки потужно нова хвиля вдарить по малому і середньому бізнесу .

А також розповідали, будуть Чи обслуговувати банки невакцинованих громадян.

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