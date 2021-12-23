Яценюк: Запад должен выдвинуть России условия по Украине

Политик дал совет, как реагировать на военный шантаж Кремля

Арсений Яценюк. Фото: "Народный фронт"

Это Запад должен выдвигать требования Путину, а не наоборот. Иначе "свободный мир" и "демократия" станут забытыми историческими изречениями, о которых будут рассказывать в музеях России и Китая, – подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в Facebook.

"Путин требует у Запада гарантии безопасности для России. Не Запад требует от России: покинуть территорию Украины и убраться из Крыма, Донецка и Луганска, убраться из Грузии и Приднестровья, прекратить поддерживать диктаторские режимы Лукашенко, Ассада и других, освободить Алексея Навального, отдать под международный суд всех, кто убивал украинцев, сбивал самолет МН17, кто совершал преступления в ЧВК "Вагнер", убивал и отравлял оппозиционеров в России и Великобритании", – подчеркнул он.

Не Запад требует остановить энергетический шантаж ЕС и Украины через разные "Потоки", подчеркнул Арсений Яценюк, "вернуться к выполнению всех международных соглашений по контролю за распространением оружия, например, CFE, проводить настоящие выборы в России, а не назначать победителей".

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"Именно таким должен быть текст соглашения, которое США, ЕС и НАТО должны немедленно отправить Путину! И добиться его подписания и исполнения", – подчеркнул он.

"Иначе "свободный мир" и "демократия" станут забытыми историческими изречениями, о которых будут рассказывать в музеях России и Китая", – написал Арсений Яценюк.