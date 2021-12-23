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Яценюк: Захід має висунути Росії умови щодо України

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
23 грудня, 14:23
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Політик дав пораду, як реагувати на військовий шантаж Кремля

Це Захід має ставити вимоги Путіну, а не навпаки. Інакше "вільний світ" і "демократія" стануть забутими історичними висловами, про які будуть розповідати в музеях Росії та Китаю, – наголосив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у Facebook.

"Путін вимагає у Заходу гарантій безпеки для Росії. Не Захід вимагає від Росії: покинути територію України і забратись з Криму, Донецька та Луганська, забратися з Грузії і Придністров’я, припинити підтримувати диктаторські режими Лукашенка, Ассада та інших, звільнити Олексія Навального, віддати під міжнародний суд всіх, хто вбивав українців, збивав літак МН17, хто вчиняв злочини в ПВК "Вагнер", вбивав і отруював опозиціонерів в Росії та Великій Британії", – наголосив він.

Не Захід вимагає зупинити енергетичний шантаж ЄС і України через різні "Потоки", підкреслив Арсеній Яценюк, "повернутись до виконання всіх міжнародних угод з контролю за розповсюдженням зброї, як, наприклад, CFE, проводити справжні вибори в Росії, а не призначати переможців".

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"Саме таким має бути текст угоди, яку США, ЄС і НАТО повинні негайно відправити Путіну! І домогтись її підписання й виконання", – наголосив він.

"Інакше "вільний світ" і "демократія" стануть забутими історичними висловами, про які будуть розповідати в музеях Росії та Китаю", – написав Арсеній Яценюк.

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