Яценюк: Путин подвесил признание так называемых "ДНР" и "ЛНР". Кремль разыгрывает новый спектакль

Россия похоронила Минские договоренности, подчеркнул политик

Арсений Яценюк / Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Подвесив обращение Госдумы о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР", Путин надеется заставить Украину и Запад выполнить пакет своих "Минских" ультиматумов и преступных претензий, подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в сообщении на Facebook.

"Кремль разыгрывает новый спектакль. Владимир Путин решил "подвесить" обращение Государственной думы России о признании собственных оккупационных республик "ДНР" и "ЛНР". Именно так президент России надеется заставить Украину и Запад выполнить пакет своих "Минских" ультиматумов и преступных претензий", – отметил он.

Арсений Яценюк убежден, что "выдержав угрозы силой, Украина не может подвергнуться давлению шантажом" .

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Сам факт решения Госдумы он назвал дерзким нарушением международного права и задокументированным покушением на суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Совершив это преступление, Россия доказала, что для них реализация Минских договоренностей – это не способ достижения мира, а средство реализации оккупационных амбиций", – подчеркнул он.

"Что бы ни говорил Путин, Россия похоронила "Минские договоренности", – подчеркнул Арсений Яценюк.

"Украина должна требовать жесткого осуждения действий Москвы и категорически отвергнуть этот фарс", – подчеркнул он.