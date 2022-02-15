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Яценюк: Путін підвісив визнання так званих "ДНР" і "ЛНР". Кремль розігрує новий спектакль

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15 лютого, 18:30
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Росія поховала Мінські домовленості, наголосив політик
Арсеній Яценюк
Арсеній Яценюк / Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Підвісивши звернення Держдуми про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР", Путін сподівається змусити Україну і Захід виконати пакет своїх "Мінських" ультиматумів і злочинних претензій, наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк у дописі на Facebook.

"Кремль розігрує новий спектакль. Владімір Путін вирішив "підвісити" звернення Державної думи Росії про визнання власних окупаційних республік "ДНР" і "ЛНР". Саме так президент Росії сподівається змусити Україну і Захід виконати пакет своїх "Мінських" ультиматумів і злочинних претензій", – зазначив він.

Арсеній Яценюк переконаний, що "витримавши погрози силою, Україна не може піддатися тиску шантажем".

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Сам факт рішення Держдуми він назвав зухвалим порушенням міжнародного права і задокументованим замахом на суверенітет і територіальну цілісність України.

"Вчинивши цей злочин, Росія довела, що для них реалізація Мінських домовленостей – це не спосіб досягнення миру, а засіб реалізації окупаційних амбіцій", - наголосив він.

"Що б не казав тепер Путін, Росія поховала "Мінські домовленості", – підкреслив Арсеній Яценюк.

"Україна має вимагати жорсткого засудження дій Москви і категорично відкинути цей фарс", – наголосив він.

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