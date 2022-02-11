Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров 🇩🇪 Норманди в Берлине
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Яценюк о "Минске-2014": Путин приставил ружье к голове Украины и перезарядил

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 февраля, 09:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Политик считает, что выполнение Минских договоренностей сегодня – это капитуляция
Арсений Яценюк. Фото: "Народный фронт"
Арсений Яценюк. Фото: "Народный фронт"

Сегодня исполнение "Минска" – это не что иное, как капитуляция и путь к легитимизации российских бандитов на украинской территории. Это недопустимо. Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов в ток-шоу Дмитрия Гордона 10 февраля.

Он напомнил, что первые Минские договоренности были подписаны в 2014 году, когда "Путин приставил заряженное ружье к голове Украины, сказал: "Не хотели бы вы подписать договоренности о прекращении огня?" – и перезарядил".

Реклама

За прошедшие 8 лет, подчеркнул он, Россия сделала все, чтобы Минские договоренности ни при каких обстоятельствах не были выполнены: "Как можно выполнять Минские соглашения, если Россия за этот период раздала на наших украинских суверенных территориях в Донецке и Луганске 820 тысяч паспортов граждан Российской Федерации? Как можно выполнять Минские соглашения, когда Россия и персонально президент Путин своим указом фактически признал экономическую самостоятельность так называемых ДНР и ЛНР и позволил продавать товары, изготовленные на украденных предприятиях Украины, в Российскую Федерацию?".

"Как можно признавать и выполнять Минские соглашения, когда фактически вся эта их банда, находящаяся в так называемых ДНР и ЛНР являются членами партии Единая Россия имени Путина?" – добавил он.

"Наши западные партнеры, в первую очередь, Германия и Франция, должны осознать, что мы находимся в кардинально других геополитических условиях, чем 8 лет назад. Путин не юридически, а фактически завершил аннексию части украинской территории – так называемых "ДНР" и "ЛНР". Поэтому сегодня исполнение "Минска" – это не что иное, как капитуляция и путь к легитимизации российских бандитов на украинской территории, еще и руками украинской Верховной Рады", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Дебилы, шлюхи и "Красная плесень": как Путин и Лавров сделали хамство фирменным стилем дипломатии России (видео) Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Ермак заявил, что поборол COVID-19 за три дня. Это реально, или нас опять кто-то обманул? Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос КМИС, 28-31 января 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Подробнее
Doodle Сегодня
11 февраля. Томас Эдисон. Ровно 175 лет назад в этот самый день 1847 года появился на свет (фраза, наделенная сразу многими смыслами!) один из величайших изобретателей в истории человечества…
История дня - за минуту
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос КМИС, 28-31 ЯНВАРЯ 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураев Мураев
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.88

Российский рубль (₽)

0.3749

Евро (€)

31.88

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

249 295

заболело за неделю в Украине

+7%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять