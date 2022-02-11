Яценюк о "Минске-2014": Путин приставил ружье к голове Украины и перезарядил

Политик считает, что выполнение Минских договоренностей сегодня – это капитуляция

Арсений Яценюк. Фото: "Народный фронт"

Сегодня исполнение "Минска" – это не что иное, как капитуляция и путь к легитимизации российских бандитов на украинской территории. Это недопустимо. Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов в ток-шоу Дмитрия Гордона 10 февраля.

Он напомнил, что первые Минские договоренности были подписаны в 2014 году, когда "Путин приставил заряженное ружье к голове Украины, сказал: "Не хотели бы вы подписать договоренности о прекращении огня?" – и перезарядил".

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За прошедшие 8 лет, подчеркнул он, Россия сделала все, чтобы Минские договоренности ни при каких обстоятельствах не были выполнены: "Как можно выполнять Минские соглашения, если Россия за этот период раздала на наших украинских суверенных территориях в Донецке и Луганске 820 тысяч паспортов граждан Российской Федерации? Как можно выполнять Минские соглашения, когда Россия и персонально президент Путин своим указом фактически признал экономическую самостоятельность так называемых ДНР и ЛНР и позволил продавать товары, изготовленные на украденных предприятиях Украины, в Российскую Федерацию?".

"Как можно признавать и выполнять Минские соглашения, когда фактически вся эта их банда, находящаяся в так называемых ДНР и ЛНР являются членами партии Единая Россия имени Путина?" – добавил он.

"Наши западные партнеры, в первую очередь, Германия и Франция, должны осознать, что мы находимся в кардинально других геополитических условиях, чем 8 лет назад. Путин не юридически, а фактически завершил аннексию части украинской территории – так называемых "ДНР" и "ЛНР". Поэтому сегодня исполнение "Минска" – это не что иное, как капитуляция и путь к легитимизации российских бандитов на украинской территории, еще и руками украинской Верховной Рады", – подчеркнул Арсений Яценюк.