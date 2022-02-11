Яценюк про "Мінськ-2014": Путін приставив рушницю до голови України та перезарядив

Політик вважає, що виконання Мінських домовленості сьогодні – це капітуляція

Сьогодні виконання "Мінська" – це не що інше, як капітуляція і шлях до легітимізації російських бандитів на українській території. Це неприпустимо. Про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років у ток-шоу Дмитра Гордона 10 лютого.

Він нагадав, що перші Мінські домовленості були підписані 2014 року, коли "Путін приставив заряджену рушницю до голови України, сказав: "Чи не хотіли б ви підписати домовленості про припинення вогню?" – і перезарядив".

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За 8 років, що минули, підкреслив він, Росія зробила все, аби Мінські домовленості за жодних обставин не були виконані: "Як можна виконувати Мінські угоди, якщо Росія за цей період роздала на наших українських суверенних територіях в Донецьку і Луганську 820 тисяч паспортів громадян Російської Федерації? Як можна виконувати Мінські угоди, коли Росія і персонально президент Путін своїм указом фактично визнав економічну самостійність так званих "ДНР" і "ЛНР" і дозволив продавати товари, які виготовлені на вкрадених підприємствах України, в Російську Федерацію?"

"Як можна визнавати і виконувати Мінські угоди, коли фактично вся ця їхня банда, яка знаходиться в так званих "ДНР" і "ЛНР" є членами партії "Единая Россия" імені Путіна?" - додав він.

"Наші західні партнери, в першу чергу Німеччина і Франція, повинні усвідомити, що ми знаходимося в кардинально інших геополітичних умовах, ніж 8 років тому. Путін не юридично, а фактично завершив анексію частини української території – так званих "ДНР" і "ЛНР". Тому сьогодні виконання "Мінська" – це не що інше, як капітуляція і шлях до легітимізації російських бандитів на українській території, ще й руками української Верховної Ради", – наголосив Арсеній Яценюк.