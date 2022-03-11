Вы приняли 1,5 млн беженцев, а мы даже не просили. Зеленский выступил перед Сеймом Польши

Президент Украины поблагодарил поляков за то, что стали плечом к плечу с нашей страной, когда Россия развязала войну – главные тезисы из речи Зеленского

Зеленский обратился к Сейму Польши / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в польском Сейме. Он подчеркнул, что Украина и Польша сейчас стали действительно братскими народами. Глава страны поблагодарил наших соседей за то, что приняли более 1,5 млн наших беженцев, хотя Украина этого даже не просила

Об этом сообщает "Сегодня".

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О чем сказал Зеленский – главные тезисы:

В 2019 году, когда Зеленский стал президентом, то чувствовал прохладу в отношениях двух стран, но со временем это прошло. "Прохлада исчезала, мы понимали друг друга. Как украинец и поляк – как европейцы".

"Прохлада исчезала, мы понимали друг друга. Как украинец и поляк – как европейцы". С первого дня войны РФ против Украины Зеленский знал, что именно Польша подставит свое плечо. Он поблагодарил Польшу за то, что приняли более 1,5 млн украинских беженцев, хотя Украина об этом даже не просила.

Он поблагодарил Польшу за то, что приняли более 1,5 млн украинских беженцев, хотя Украина об этом даже не просила. Президент напомнил слова бывшего президента Польши Леха Качинского: "Мы прекрасно знаем: ныне Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтии, а потом, возможно, придет время на мою страну – Польшу". Сейчас Украина делает все, чтобы это страшное время никогда не наступило для других стран.

В Украине помнят катастрофу возле Смоленска в 2010 году и все факты расследования обстоятельств этой катастрофы: "Мы чувствуем, что это значит для вас. И что значит для вас молчание тех, кто тоже все знает, но...Но все еще заглядывается в Россию".

и все факты расследования обстоятельств этой катастрофы: "Мы чувствуем, что это значит для вас. И что значит для вас молчание тех, кто тоже все знает, но...Но все еще заглядывается в Россию". "Братья и сестры поляки! Я чувствую, что мы уже сформировали очень сильный союз . Пусть неформальный. Но союз, выросший из реальности. А не со слов на бумаге".

. Пусть неформальный. Но союз, выросший из реальности. А не со слов на бумаге". "Если Бог даст и мы победим в этой войне, мы разделим победу с нашими братьями и сестрами. Это наше величие. И ваше величие. Это борьба за нашу и вашу свободу. Это общая история великих народов!".

Ситуация в Украине

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам 11 марта заявил, что украинцы дают бой оккупантам уже 16-й день – в четыре раза дольше, чем враг планировал на свое вторжение.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило список военнослужащих 727 отдельного батальона морской пехоты (военная часть 20264) из г. Астрахань Российской Федерации, которые совершали военные преступления против мирного населения Украины.

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Тем временем Одесса готовится к возможному окружению российскими войсками. О целях оккупантов преступной страны заявил на брифинге мэр Одессы Геннадий Труханов, который готовит Одессу к возможному негативному сценарию.