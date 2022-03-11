Ви прийняли 1,5 млн біженців, а ми навіть не просили. Зеленський виступив перед Сеймом Польщі

Президент України подякував полякам за те, що стали пліч-о-пліч з нашою країною, коли Росія розв'язала війну – головні тези з промови Зеленського

Зеленський звернувся до Сейму Польщі / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський виступив у польському Сеймі. Він наголосив, що Україна та Польща зараз стали справді братніми народами. Глава держави подякував нашим сусідам за те, що прийняли понад 1,5 млн наших біженців, хоча Україна цього навіть не просила

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Про що сказав Зеленський – головні тези:

У 2019 році, коли Зеленський став президентом, відчував прохолоду у відносинах двох країн, але згодом це пройшло. "Прохолода зникала, ми розуміли одне одного. Як українець та поляк – як європейці".

"Прохолода зникала, ми розуміли одне одного. Як українець та поляк – як європейці". З першого дня війни РФ проти України Зеленський знав, що саме Польща підставить своє плече . Він подякував Польщі за те, що прийняли понад 1,5 млн українських біженців, хоча Україна про це навіть не просила.

. Він подякував Польщі за те, що прийняли понад 1,5 млн українських біженців, хоча Україна про це навіть не просила. Президент нагадав слова колишнього президента Польщі Леха Качинського: "Ми чудово знаємо: нині Грузія, завтра Україна, післязавтра країни Балтії, а потім, можливо, настане час на мою країну – Польщу". Зараз Україна робить все, щоб цей страшний час ніколи не настав для інших країн.

В Україні пам'ятають катастрофу біля Смоленська в 2010 році і всі факти розслідування обставин цієї катастрофи: "Ми відчуваємо, що це означає для вас. І що означає для вас мовчання тих, хто теж все знає, але... Але все ще оглядається на Росію ".

і всі факти розслідування обставин цієї катастрофи: "Ми відчуваємо, що це означає для вас. І що означає для вас мовчання тих, хто теж все знає, але... Але все ще оглядається на Росію ". "Брати та сестри поляки! Я відчуваю, що ми вже сформували дуже сильний союз. Нехай неформальний. Але союз, який виріс із реальності. А не зі слів на папері".

Нехай неформальний. Але союз, який виріс із реальності. А не зі слів на папері". "Якщо Бог дасть і ми переможемо у цій війні, ми розділимо перемогу з нашими братами та сестрами. Це наша велич. І ваша велич. Це боротьба за нашу та вашу свободу. Це спільна історія великих народів!".

Ситуація в Україні

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців 11 березня заявив, що українці дають бій окупантам вже 16-й день – у чотири рази довше, ніж ворог планував своє вторгнення.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало список військовослужбовців 727 окремого батальйону морської піхоти (військова частина 20264) з м. Астрахань Російської Федерації, які скоювали військові злочини проти мирного населення України.

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Тим часом Одеса готується до можливого оточення російськими військами. Про цілі окупантів злочинної країни заявив на брифінгу мер Одеси Геннадій Труханов, який готує Одесу до можливого негативного сценарію.