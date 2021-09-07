Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня" ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Встреча Зеленского с Путиным ничего не даст: Гордон озвучил главный козырь президента РФ

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
7 сентября, 09:34
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Хозяин Кремля не видит в Украине равноценного партнера, у которого или мощная армия, или ядерное оружие
Зеленский уже давно хочет посмотреть Путину в глаза. Коллаж "Сегодня"
Зеленский уже давно хочет посмотреть Путину в глаза. Коллаж "Сегодня"

Пока в Кремле заявляют о готовности к встрече с руководством Украины на высшем уровне, журналист Дмитрий Гордон считает, что от переговоров президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным ничего не изменится, посольку у Москвы один план – разменять Донбасс на признание Крыма.

Реклама

Об этом он сказал в эфире RadioNVC.

По его мнению, хозяин Кремля не видит в Украине равноценного партнера, у которого или мощная армия, или ядерное оружие.

"Ну что Путин во время переговоров может сделать для Украины хорошего? Ничего. Владимир Александрович сказал: "Я хочу посмотреть ему в глаза". Он, будучи обаятельным парнем, хотел просто сесть с Путиным и сказать: "Ну ёмаё, в конце концов, два народа близких – ну что мы ерундой занимаемся, давайте устаканим…" Но Путин же не лыком шит, что ему эти разговоры. Он обаятельных видел много, сам обаятельный", – сказал Гордон.

Журналист считает, что у Путина все предельно просто: у него Донбасс – это козырь в руках, которым он пытается выторговать Крым.

Реклама

"Он все время говорит Западу: признайте Крым, мы выйдем с Донбасса, но на наших условиях – сначала выборы на оккупированной территории, потом возврат границ… Поэтому это все туфта. Он (Путин) держит эту козырную карту и говорит Западу: "Я уйду, но Крым признаем за Россией и санкции снимаем". О чем говорить с Путиным, что там смотреть в глаза, что там можно новое увидеть?" – подчеркнул он.

Киев никак не может договориться с Москвой о встрече президентов

  • Ранее Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, но тот отказался и предложил президенту Украины приехать в Москву. Кремль также отказывается обсуждать и Крым, и Донбасс, а это именно те вопросы, ради которых Зеленский хочет переговоров.
  • Чтобы организовать переговоры, ходили даже слухи о возможном проведении встречи в Ватикане или Иерусалиме, но дальше разговоров дело не пошло.
  • В Кремле постоянно заявляли, что якобы готовы к переговорам президентов, но каждый раз отмечали, что нет предпосылок и конкретно проработанных тем для такой встречи.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях сам Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что ситуация в отношениях с Украиной является "ненормальной" и "неестественной". Путин надеется на восстановление отношений с Украиной в скором будущем.

Также Москва боится вступления Украины в НАТО. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в этом случае Россия проведет перебалансировку ситуации.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Власть
Показать еще
Власть
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Опрос
Дневник независимости 🇺🇦

7 сентября 1991. Крымские татары провели пикет на Площади Независимости и в Мариинском парке Киева

Погрузиться в тот день
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2 197 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять