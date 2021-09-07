Встреча Зеленского с Путиным ничего не даст: Гордон озвучил главный козырь президента РФ

Хозяин Кремля не видит в Украине равноценного партнера, у которого или мощная армия, или ядерное оружие

Зеленский уже давно хочет посмотреть Путину в глаза. Коллаж "Сегодня"

Пока в Кремле заявляют о готовности к встрече с руководством Украины на высшем уровне, журналист Дмитрий Гордон считает, что от переговоров президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным ничего не изменится, посольку у Москвы один план – разменять Донбасс на признание Крыма.

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Об этом он сказал в эфире RadioNVC.

По его мнению, хозяин Кремля не видит в Украине равноценного партнера, у которого или мощная армия, или ядерное оружие.

"Ну что Путин во время переговоров может сделать для Украины хорошего? Ничего. Владимир Александрович сказал: "Я хочу посмотреть ему в глаза". Он, будучи обаятельным парнем, хотел просто сесть с Путиным и сказать: "Ну ёмаё, в конце концов, два народа близких – ну что мы ерундой занимаемся, давайте устаканим…" Но Путин же не лыком шит, что ему эти разговоры. Он обаятельных видел много, сам обаятельный", – сказал Гордон.

Журналист считает, что у Путина все предельно просто: у него Донбасс – это козырь в руках, которым он пытается выторговать Крым.

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"Он все время говорит Западу: признайте Крым, мы выйдем с Донбасса, но на наших условиях – сначала выборы на оккупированной территории, потом возврат границ… Поэтому это все туфта. Он (Путин) держит эту козырную карту и говорит Западу: "Я уйду, но Крым признаем за Россией и санкции снимаем". О чем говорить с Путиным, что там смотреть в глаза, что там можно новое увидеть?" – подчеркнул он.

Киев никак не может договориться с Москвой о встрече президентов

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, но тот отказался и предложил президенту Украины приехать в Москву. Кремль также отказывается обсуждать и Крым, и Донбасс, а это именно те вопросы, ради которых Зеленский хочет переговоров.

Чтобы организовать переговоры, ходили даже слухи о возможном проведении встречи в Ватикане или Иерусалиме, но дальше разговоров дело не пошло.

В Кремле постоянно заявляли, что якобы готовы к переговорам президентов, но каждый раз отмечали, что нет предпосылок и конкретно проработанных тем для такой встречи.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях сам Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что ситуация в отношениях с Украиной является "ненормальной" и "неестественной". Путин надеется на восстановление отношений с Украиной в скором будущем.

Также Москва боится вступления Украины в НАТО. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в этом случае Россия проведет перебалансировку ситуации.