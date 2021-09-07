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Зустріч Зеленського з Путіним нічого не дасть: Гордон озвучив головний козир президента РФ

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
7 вересня, 09:34
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Господар Кремля не бачить в Україні рівноцінного партнера, у якого або потужна армія, або ядерна зброя
Зеленський вже давно хоче подивитися Путіну в очі. Колаж "Сьогодні"
Зеленський вже давно хоче подивитися Путіну в очі. Колаж "Сьогодні"

Поки в Кремлі заявляють про готовність до зустрічі з керівництвом України на найвищому рівні, журналіст Дмитро Гордон вважає, що від переговорів президента Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним нічого не зміниться, оскількм у Москви один план – розміняти Донбасс на Крим.

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Про це він сказав в ефірі RadioNVC.

На його думку, господар Кремля не бачить в Україні рівноцінного партнера, у якого або потужна армія, або ядерна зброя.

"Ну що Путін під час переговорів може зробити для України хорошого? Нічого. Володимир Олександрович сказав: "Я хочу подивитися йому в очі". Він, будучи чарівним хлопцем, хотів просто сісти з Путіним і сказати: "Ну йомайо, врешті-решт, два народи близьких – ну що ми дурницями займаємося, давайте устаканимо..." Але Путін же не ликом шитий, що йому ці розмови. Він чарівних бачив багато, сам чарівний", – сказав Гордон.

Журналіст вважає, що у Путіна все гранично просто: у нього Донбас – це козир в руках, яким він намагається виторгувати Крим.

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"Він весь час говорить Заходу: визнайте Крим, ми вийдемо з Донбасу, але на наших умовах – спочатку вибори на окупованій території, потім повернення кордонів... Тому це все туфта. Він (Путін) тримає цю козирну карту і каже Заходу: "Я піду, але Крим визнаємо за Росією і санкції знімаємо". Про що говорити з Путіним, що там дивитися в очі, що там можна нове побачити?" – підкреслив він.

Київ ніяк не може домовитися з Москвою про зустріч президентів

  • Раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але той відмовився і запропонував президенту України приїхати до Москви. Кремль також відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче переговорів.
  • Щоб організувати переговори, ходили навіть чутки про можливе проведення зустрічі у Ватикані або Єрусалимі, але далі розмов справа не пійшла.
  • У Кремлі постійно заявляли, що нібито готові до переговорів президентів, але кожен раз відзначали, що немає передумов і конкретно опрацьованих тем для такої зустрічі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями сам Володимир Путін на Східному економічному форумі (ВЕФ) заявив, що ситуація у відносинах з Україною є "ненормальною" і "неприродною". Путін сподівається на відновлення відносин з Україною в недалекому майбутньому.

Також Москва боїться вступу України до НАТО. Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в цьому разі Росія проведе перебалансування ситуації.

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