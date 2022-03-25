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Виктория Нуланд: Военные обещали Путину взять Киев за 5 дней

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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25 марта, 09:03
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Благодаря мужеству украинского народа эти планы не были реализованы
Путину обещали полный контроль над Украиной за две недели, заявила Виктория Нуланд
Путину обещали полный контроль над Украиной за две недели, заявила Виктория Нуланд / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

Руководство российской армии обещало Владимиру Путину захватить Киев за 5 дней, а всю Украину – за 2 недели.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время специальной онлайн-встречи Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Когда мы впервые узнали о военных планах Путина по этой войне – а это было еще осенью – его военные говорили ему, что он будет в Киеве, возьмет Киев через пять дней. Его военные командиры говорили ему, что он будет полностью контролировать всю Украину и получит этот контроль через две недели", – сказала Нуланд.

Она подчеркнула, что именно благодаря мужеству украинского народа, эти планы не были реализованы.

"Именно потому, что делает каждый из вас, каждый мужчина, женщина, ребенок, все, кто принесли себя в жертву – этого не произошло, и российские военные сейчас почти остановились в своем наступлении", – сказала заместитель госсекретаря.

"Вы удивляете весь мир своим мужеством, своей силой, своей решительностью, своим патриотизмом. Вы боретесь за всех нас. Вы сражаетесь за весь свободный мир. Решается судьба будущего демократии, сможет ли автократия сменить силой правопорядок и навязать свою волю любому из нас", – резюмировала Виктория Нуланд.

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