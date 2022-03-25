Вікторія Нуланд: Військові обіцяли Путіну взяти Київ за 5 днів

Завдяки мужності українського народу ці плани не були реалізовані

Путіну обіцяли повний контроль над Україною за два тижні, заявила Вікторія Нуланд / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні

Керівництво російської армії обіцяло Володимиру Путіну захопити Київ за 5 днів, а всю Україну за 2 тижні.

Про це завила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд під час спеціальної онлайн-зустрічі Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Коли ми вперше дізналися про військові плани Путіна щодо цієї війни – а це було ще восени – його військові говорили йому, що він буде в Києві, візьме Київ за п’ять днів. Його військові командири говорили йому, що він буде повністю контролювати всю Україну і отримає цей контроль за два тижні", – сказала Нуланд.

Вона наголосила, що саме завдяки мужності українського народу ці плани не були реалізовані.

"Саме через те, що робить кожен із вас, кожен чоловік, жінка, дитина, всі, хто принесли себе в жертву, – цього не сталося, і російські військові зараз майже зупинилися в своєму наступі", – сказала заступниця держсекретаря.