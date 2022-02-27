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Венедиктова – Путину: Мы докажем, что вы убийца и главный военный преступник

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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27 февраля, 15:16
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Генпрокурор обратилась к россиянам и рассказала о военных преступлениях оккупантов
Венедиктова дала мрачный прогноз о будущем РФ и Путина. Коллаж "Сегодня"
Венедиктова дала мрачный прогноз о будущем РФ и Путина. Коллаж "Сегодня"

Россия и лично ее президент Владимир Путин ответят в Международном суде за военные преступления против народа Украины, в частности за убийства детей и целенаправленное нанесение ударов по мирным жителям.

Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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Обращение к россиянам

"Граждане России, если вы не прекратите эту войну, вы – соучастники и пособники самых тяжких военных преступлений, преступлений против мира и человечности, развязывания и ведения агрессивной войны, массовых убийств мирного населения, применения оружия массового уничтожения и запрещенных международным правом видов вооружения. Сроков давности за них нет", – сказала она.

Венедиктова рассказала гражданам России, как вчера диверсанты расстреляли семью с тремя детьми в Киеве – погибли родители и одна из дочерей. В Херсонской области оккупанты обстреляли скорую помощь с ранеными – водитель и пациент сгорели. Российские ракеты бьют по жилым районам и населенным пунктам, где погибают и получают тяжелые ранения дети, люди пожилого возраста и женщины.

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"Войска агрессора нанесли сотни ударов крылатыми и баллистическими ракетами по гражданскому населению. Десятки таких ударов были направлены на детские сады и школы, больницы, где находились самые маленькие украинцы. Только за сегодняшнюю ночь захватнические войска РФ нанесли удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры, среди которых: нефтебаза в Василькове, газопровод в Харькове, захоронение ядерных отходов в Киеве… Расплачиваться за это будут нынешние и будущие поколения россиян", – сказала генпрокурор.

Путин – главный военный преступник

Она заявила, что Украина обязательно победит и у россиян нет шансов.

"Гражданин Путин. Обычно я не называю фамилии и чту презумпцию невиновности. Но не в вашем случае. Мы докажем в справедливом суде, что вы убийца и главный военный преступник XXI века. Это я вам официально заявляю. Как генеральный прокурор суверенного государства Украина в своих границах, а не в ваших. Как возможный будущий главный государственный обвинитель в международном суде. Придет время – мы скажем это вам в Гааге в глаза", – резюмировала Венедиктова.

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Как мы уже писали, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина подала иск против РФ в Гаагу, чтобы привлечь к ответственности за извращение понятия геноцида для оправдания агрессии

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