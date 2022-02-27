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Венедіктова – Путіну: Ми доведемо, що ви вбивця та головний воєнний злочинець

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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27 лютого, 15:16
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Генпрокурор звернулася до росіян та розповіла про воєнні злочини окупантів
Венедіктова дала похмурий прогноз про майбутнє РФ та Путіна. Колаж "Сьогодні"
Венедіктова дала похмурий прогноз про майбутнє РФ та Путіна. Колаж "Сьогодні"

Росія та особисто її президент Володимир Путін відповідатимуть у Міжнародному суді за воєнні злочини проти народу України, зокрема за вбивства дітей та цілеспрямоване завдання ударів по мирних жителях.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

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Звернення до росіян

"Громадяни Росії, якщо ви не припините цю війну – ви співучасники та посібники найтяжчих воєнних злочинів, злочинів проти миру та людяності, розв'язування та ведення агресивної війни, масових вбивств мирного населення, застосування зброї масового знищення та заборонених міжнародним правом видів озброєння. Строків давності за них немає", – сказала вона.

Венедіктова розповіла громадянам Росії, як учора диверсанти розстріляли сім'ю з трьома дітьми в Києві – загинули батьки та одна з дочок. На Херсонщині окупанти обстріляли швидку допомогу з пораненими – водій та пацієнт згоріли. Російські ракети б'ють по житлових районах та населених пунктах, де гинуть і зазнають тяжких поранень діти, люди похилого віку та жінки.

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"Війська агресора завдали сотні ударів крилатими та балістичними ракетами по цивільному населенню. Десятки таких ударів були направлені на дитячі садки та школи, лікарні, де були найменші українці. Тільки за сьогоднішню ніч загарбницькі війська РФ завдали ударів по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури, серед яких: нафтобаза у Василькові, газопровід у Харкові, могильник ядерних відходів у Києві… Розплачуватися за це будуть нинішні та майбутні покоління росіян", – сказала генпрокурор.

Путін – головний воєнний злочинець

Вона заявила, що Україна обов'язково переможе і росіяни не мають шансів.

"Громадянин Путін. Зазвичай я не називаю прізвища та шаную презумпцію невинуватості. Але не у вашому випадку. Ми доведемо у справедливому суді, що ви вбивця та головний воєнний злочинець XXI століття. Це я вам офіційно заявляю. Як генеральний прокурор суверенної держави Україна у своїх межах, а не у ваших. Як можливий майбутній головний державний обвинувач у міжнародному суді. Настане час – ми скажемо це вам у Гаазі у вічі", – резюмувала Венедіктова.

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Як ми вже писали, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна подала позов проти РФ до Гааги, щоб притягнути до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.

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