Украина может снова попасть под диктат "Газпрома" – Яценюк

Политик озвучил конспирологическую версию, что Украина снова будет финансировать российскую армию

Яценюк предупредил о новой газовой угрозе для Украины. Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что в Украине недостаточно газа и угля для нормального прохождения зимы. Есть угроза возобновления импорта электроэнергии из Беларуси и подсесть на газовый крючок "Газпрома".

Об этом он сказал в "Ток-шоу №1" на канале Украина 24.

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Он заявил, что информация о нахождении в хранилищах 19 млрд кубических метров газа для прохождения отопительного сезона ложная. По его словам, там хранится частный газ.

"Нам не хватает минимум четыре миллиарда кубометров газа. Почему Витренко (глава "Нафтогаза") не закачал газ по 200-250 долларов всего-навсего 4 месяца назад, а сейчас этот газ надо покупать минимум по 2000 долларов?" – сказал Яценюк и добавил, что теперь властям придется вытащить из карманов украинцев минимум 5 млрд долларов.

Также политик отмечает, что на складах накоплено всего лишь 700 тыс. тонн угля. При этом напомнил, что в 2014 году, когда Россия полностью заблокировала поставки угля, на складах было 1 млн 600 тыс. тонн. Такая ситуация, подчеркнул Арсений Яценюк, может привести к возобновлению импорта электроэнергии из Беларуси и России.

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"Фактически, мы снова будем финансировать российскую армию. И у меня складывается конспирологическая версия, что кто-то за этим стоит. Вижу, что все тянется к тому, чтобы отдать опять Украину под диктат российского "Газпрома", чтобы снова покупать газ у российского "Газпрома", – резюмировал он.

Газа украинцам хватит на зиму?

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в подземных хранилищах Украины на данный момент содержится 18,8 млрд кубометров газа, а средств для закупки дополнительных объемов голубого топлива – достаточно.

В "Нафтогазе" отмечали, что благодаря предварительной политике закачки газа в хранилища весной и летом, предстоящей зимой украинцам не следует ждать новых "газовых кризисов", ведь местные власти не будут повышать тарифы на тепло.

Также в правительстве заявляли, что газовый кризис в Европе повлияет на весь мир, но у Украины есть ресурсы, чтобы спокойно пережить эту зиму и удержать тарифы на одном уровне.