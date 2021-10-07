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Україна може знову потрапити під диктат "Газпрому" – Яценюк

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
7 жовтня, 16:52
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Політик озвучив конспірологічну версію, що Україна знову буде фінансувати російську армію
Яценюк попередив про нову газову загрозу для України. Колаж "Сьогодні"
Яценюк попередив про нову газову загрозу для України. Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає, що в Україні недостатньо газу і вугілля для нормального проходження зими. Є загроза відновлення імпорту електроенергії з Білорусі і підсісти на газовий гачок "Газпрому".

Про це він сказав в "Ток-шоу №1" на каналі Україна 24.

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Він заявив, що інформація про знаходження в сховищах 19 млрд кубічних метрів газу для проходження опалювального сезону помилкова. За його словами, там зберігається приватний газ.

"Нам не вистачає мінімум 4 мільярди кубічних метрів газу. Чому Вітренко (глава "Нафтогазу") не закачав газ по 200-250 доларів всього-на-всього 4 місяці тому, а зараз цей газ треба купувати мінімум по 2000 доларів?" – сказав Яценюк і додав, що тепер владі доведеться витягти з кишень українців мінімум 5 млрд доларів.

Також політик зазначає, що на складах накопичено всього лише 700 тис. тонн вугілля. При цьому нагадав, що в 2014 році, коли Росія повністю заблокувала поставки вугілля, на складах було 1 млн 600 тис. тонн. Така ситуація, підкреслив Арсеній Яценюк, може привести до відновлення імпорту електроенергії з Білорусі та Росії.

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"Фактично, ми знову будемо фінансувати російську армію. І в мене складається конспірологічна версія, що хтось за цим стоїть. Бачу, що все тягнеться до того, щоб віддати знову Україну під диктат російського "Газпрому", щоби знову купувати газ у російського "Газпрому", – резюмував він.

Газа українцям вистачить на зиму?

  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в підземних сховищах України на цей момент міститься 18,8 млрд кубометрів газу, а коштів для закупівлі додаткових обсягів блакитного палива – достатньо.
  • У "Нафтогазі" відзначали, що завдяки попередній політиці закачування газу в сховища навесні і влітку, прийдешньою зимою українцям не варто чекати нових "газових криз", адже місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло.
  • Також в уряді заявляли, що газова криза в Європі вплине на весь світ, але в України є ресурси, щоб спокійно пережити цю зиму і утримати тарифи на одному рівні.

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