Україна може знову потрапити під диктат "Газпрому" – Яценюк

Політик озвучив конспірологічну версію, що Україна знову буде фінансувати російську армію

Яценюк попередив про нову газову загрозу для України. Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає, що в Україні недостатньо газу і вугілля для нормального проходження зими. Є загроза відновлення імпорту електроенергії з Білорусі і підсісти на газовий гачок "Газпрому".

Про це він сказав в "Ток-шоу №1" на каналі Україна 24.

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Він заявив, що інформація про знаходження в сховищах 19 млрд кубічних метрів газу для проходження опалювального сезону помилкова. За його словами, там зберігається приватний газ.

"Нам не вистачає мінімум 4 мільярди кубічних метрів газу. Чому Вітренко (глава "Нафтогазу") не закачав газ по 200-250 доларів всього-на-всього 4 місяці тому, а зараз цей газ треба купувати мінімум по 2000 доларів?" – сказав Яценюк і додав, що тепер владі доведеться витягти з кишень українців мінімум 5 млрд доларів.

Також політик зазначає, що на складах накопичено всього лише 700 тис. тонн вугілля. При цьому нагадав, що в 2014 році, коли Росія повністю заблокувала поставки вугілля, на складах було 1 млн 600 тис. тонн. Така ситуація, підкреслив Арсеній Яценюк, може привести до відновлення імпорту електроенергії з Білорусі та Росії.

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"Фактично, ми знову будемо фінансувати російську армію. І в мене складається конспірологічна версія, що хтось за цим стоїть. Бачу, що все тягнеться до того, щоб віддати знову Україну під диктат російського "Газпрому", щоби знову купувати газ у російського "Газпрому", – резюмував він.

Газа українцям вистачить на зиму?

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в підземних сховищах України на цей момент міститься 18,8 млрд кубометрів газу, а коштів для закупівлі додаткових обсягів блакитного палива – достатньо.

У "Нафтогазі" відзначали, що завдяки попередній політиці закачування газу в сховища навесні і влітку, прийдешньою зимою українцям не варто чекати нових "газових криз", адже місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло.

Також в уряді заявляли, що газова криза в Європі вплине на весь світ, але в України є ресурси, щоб спокійно пережити цю зиму і утримати тарифи на одному рівні.