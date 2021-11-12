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Свобода слова – одно из больших достижений Украины, и "Медиа Группа Украина" этот принцип будет защищать – Ринат Ахметов

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
12 ноября, 15:55
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Наши каналы предоставляют равнозначную площадку и для представителей власти, и для оппозиции, говорит бизнесмен

Свобода слова является одним из больших достижений Украины и "Медиа Группа Украина", безусловно, придерживается этого принципа и в дальнейшем будет его защищать. Об этом заявил бизнесмен, владелец "Медиа Группы Украина" Ринат Ахметов в интервью изданию Радио Свобода.

"Одним из больших достижений Украины за 30 лет независимости я считаю свободу слова. Это один из важнейших принципов свободного и демократического общества. И "Медиа Группа Украина" придерживается этого принципа и будет его защищать", – отметил Ринат Ахметов.

Бизнесмен подчеркнул, что залог сильной и успешной Украины является экономическая и политическая конкуренция и именно свобода слова ее обеспечивает.

"Наши каналы предоставляют равнозначную площадку для выражения мнений как представителям власти, так и оппозиции. Но если в последние месяцы власть критикуют больше, чем раньше – это, думаю, вопрос к власти", – сказал Ринат Ахметов.

Он добавил, что журналисты "Медиа Группы Украина" приглашают ярких и сильных политиков – и от власти, и от оппозиции.

"Политиков, чье мнение важно и интересно людям", – добавил бизнесмен.

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