Свобода слова – одне з великих досягнень України, і "Медіа Група Україна" цей принцип захищатиме – Рінат Ахметов

Наші канали надають рівнозначний майданчик і для представників влади, і для опозиції, каже бізнесмен

Свобода слова є одним із великих досягнень України та "Медіа Група Україна", безумовно, дотримується цього принципу і надалі його захищатиме. Про це заявив бізнесмен, власник "Медіа Групи Україна" Рінат Ахметов в інтерв'ю виданню Радіо Свобода.

"Одним із великих досягнень України за 30 років незалежності я вважаю свободу слова. Це – один із найважливіших принципів вільного й демократичного суспільства. І "Медіа Група Україна" дотримується цього принципу та його захищатиме", – зазначив Рінат Ахметов.

Бізнесмен підкреслив, що запорука сильної та успішної України є економічна та політична конкуренція, і саме свобода слова її забезпечує.

"Наші канали надають рівнозначний майданчик для висловлення думок як представникам влади, так і опозиції. Але якщо в останні місяці владу критикують більше, ніж раніше, – це, гадаю, питання до влади", – сказав Рінат Ахметов.

Він додав, що журналісти "Медіа Групи Україна" запрошують яскравих та сильних політиків – і від влади, і від опозиції.

"Політиків, чия думка важлива і цікава людям", – додав бізнесмен.