"Зеленая" атака на Порошенко: нападавшему грозит новое обвинение

Теперь мужчине, облившему пятого президента зеленкой, грозит 12 лет тюрьмы

Теперь нападавшему вместо условного срока "светит" до 12 лет тюрьмы / Коллаж "Сегодня"

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко добивается максимального наказания для парня, который облил их лидера зеленкой 24 августа после парада в честь 30-летия Независимости Украины. Через суд "Европейская Солидарность" обязала правоохранительные органы открыть второе уголовное производство по факту нападения.

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Об этом написал на своей странице в Фейсбук депутат Киевсовета от ЕС Виктор Кононенко. Он выложил соответствующее решение Печерского суда города Киева.

Суд обязал открыть новое уголовное производство по факту нападения на Петра Порошенко

"Друзья! Поздравляю всех нас с маленькой победой. Только что Печерский районный суд Киева удовлетворил мою жалобу на бездействие должностных лиц Печерского управления полиции ГУНПУ в г. Киеве и обязал их зарегистрировать производство о совершении преступления против государственного деятеля. Этим мы не только создаем основания для ужесточения наказания в отношении заказчиков, организаторов и исполнителей этого преступления, но и подтверждаем факт преступного бездействия полиции, которая позволила нападающему убежать", – так прокомментировал свою победу Кононенко.

Как развивались события

Нападавшего, которого полиция задержала на следующий день после инцидента с медикаментом, зовут Юрий. Он 1999 года рождения из Козельца (Черниговская область).

Петр Порошенко сразу после инцидента заявил, что к ЧП может быть причастен нынешний лидер страны Владимир Зеленский.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что нападение с зеленкой было обычным хулиганством, а то, что Порошенко связал это с главой государства – "фобия" и "нелепый повод" попасть в СМИ.

Посольство США по этому поводу напомнило, что политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса и физическому нападению на нее "нет места в процветающей демократии".

Изначально против нападавшего открыли уголовное производство по статье "Хулиганство", которое карается наказанием от условного срока до 5 лет тюрьмы.

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Отметим, что статья "угроза или насилие в отношении государственного деятеля" предусматривает наказание в виде 12 лет тюрьмы.