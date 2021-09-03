"Зеленая" атака на Порошенко: нападавшему грозит новое обвинение

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко добивается максимального наказания для парня, который облил их лидера зеленкой 24 августа после парада в честь 30-летия Независимости Украины. Через суд "Европейская Солидарность" обязала правоохранительные органы открыть второе уголовное производство по факту нападения.
Об этом написал на своей странице в Фейсбук депутат Киевсовета от ЕС Виктор Кононенко. Он выложил соответствующее решение Печерского суда города Киева.
"Друзья! Поздравляю всех нас с маленькой победой. Только что Печерский районный суд Киева удовлетворил мою жалобу на бездействие должностных лиц Печерского управления полиции ГУНПУ в г. Киеве и обязал их зарегистрировать производство о совершении преступления против государственного деятеля. Этим мы не только создаем основания для ужесточения наказания в отношении заказчиков, организаторов и исполнителей этого преступления, но и подтверждаем факт преступного бездействия полиции, которая позволила нападающему убежать", – так прокомментировал свою победу Кононенко.
Отметим, что статья "угроза или насилие в отношении государственного деятеля" предусматривает наказание в виде 12 лет тюрьмы.
Как развивались события
- Нападавшего, которого полиция задержала на следующий день после инцидента с медикаментом, зовут Юрий. Он 1999 года рождения из Козельца (Черниговская область).
- Петр Порошенко сразу после инцидента заявил, что к ЧП может быть причастен нынешний лидер страны Владимир Зеленский.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что нападение с зеленкой было обычным хулиганством, а то, что Порошенко связал это с главой государства – "фобия" и "нелепый повод" попасть в СМИ.
- Посольство США по этому поводу напомнило, что политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса и физическому нападению на нее "нет места в процветающей демократии".
- Изначально против нападавшего открыли уголовное производство по статье "Хулиганство", которое карается наказанием от условного срока до 5 лет тюрьмы.