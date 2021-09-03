"Зелена" атака на Порошенка: нападнику загрожує нове звинувачення

Тепер чоловікові, облівшему п'ятого президента зеленкою, загрожує 12 років в'язниці

Партія п'ятого президента України Петра Порошенка домагається максимального покарання для хлопця, який облив їх лідера зеленкою 24 серпня після параду на честь 30-річчя Незалежності України. Через суд "Європейська Солідарність" зобов'язала правоохоронні органи відкрити друге кримінальне провадження за фактом нападу.

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Про це написав на своїй сторінці в Фейсбук депутат Київради від ЄС Віктор Кононенко. Він виклав відповідне рішення Печерського суду міста Києва.

Суд зобов'язав відкрити нове кримінальне провадження за фактом нападу на Петра Порошенка

"Друзі! Вітаю всіх нас з маленькою перемогою. Тільки що Печерський районний суд м. Києва задовільнив мою скаргу на бездіяльність посадових осіб Печерського управління поліції ГУНПУ в м. Києві та зобов‘язав їх зареєструвати провадження щодо скоєння злочину проти державного діяча. Цим ми не лише створюємо підстави для посилення покарання стосовно замовників, організаторів і виконавців цього злочину, але й підтверджуємо факт злочинної бездіяльності поліції, яка дозволила нападнику втекти", – так прокоментував свою перемогу Кононенко.

Як розвивалися події

Нападника, якого поліція затримала на наступний день після інциденту з медикаментом, звуть Юрій. Він 1999 року народження з Козельця (Чернігівська область).

Петро Порошенко відразу після інциденту заявив, що до НП може бути причетний нинішній лідер країни Володимир Зеленський .

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що напад з зеленкою був звичайним хуліганством, а то, що Порошенко зв'язав це з главою держави – "фобія" і "безглуздий привід" потрапити в ЗМІ.

Посольство США з цього приводу нагадало, що політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу і фізичному нападу на неї "немає місця в процвітаючій демократії".

Спочатку проти нападника відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство", яке карається покаранням від умовного терміну до 5 років в'язниці.

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Відзначимо, що стаття "погроза або насильство стосовно державного діяча" передбачає покарання у вигляді 12 років в'язниці.