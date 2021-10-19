Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Шахтер - Реал: онлайн Шахтер - Реал: онлайн 🚑 Советы доктора Комаровского 🦀 Игра в кальмара 👑 Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

"Состояние катастрофическое". Ляшко раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Украине

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
19 октября, 18:13
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Политик назвал главные причины проблем с отопительным сезоном
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Фото: facebook.com/O.Liashko
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Фото: facebook.com/O.Liashko

Лидера Радикальной партии Олега Ляшко возмутили заявления властей о готовности к отопительному сезону в Украине, в то время как, по его словам, у нас нет угля на складах, не хватает газа и мы собираемся покупать импортное электричество.

Об этом он заявил в эфире программы Время Голованова на телеканале "Украина 24".

Реклама

"Я видел заявление "Укрэнерго" две недели назад, крупнейшая государственная компания по электрогенерации тоже сделала заявление, что они на 100% готовы к отопительному сезону. Так 3/4 блоков "Укрэнерго" стоит, в чем эта готовность? В том, что оно полностью остановится?... На самом деле катастрофическое состояние в украинской энергетике", – отметил политик.

По мнению Ляшко, такая ситуация в украинской энергетике, и как следствие – в жилищно-коммунальном хозяйстве, – "это не только из-за высоких цен на мировых рынках".

"Главные причины кризиса в украинской энергетике – это некомпетентность, коррупция, неспособность анализировать и принимать решения. Если бы украинская власть понимала все последствия, прогнозировала... Недаром говорят – готовь сани летом. Если бы они с лета к этому всему готовились, Украина нарастила бы добычу угля, добычу газа, добычу электроэнергии. У нас есть все возможности полностью себя обеспечить и углем, и газом, и электричеством, и ураном, и нефтью, и торфом и так далее", – сказал лидер Радикальной партии.

Реклама

За последние дни в ряде регионов и населенных пунктов Украины была объявлена чрезвычайная ситуация из-за отсутствия газа для отопления коммунальных и бюджетных учреждений.

Какие тарифы на тепло ждут украинцев в ноябре

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" напомнил, что для населения газ продают по 7,42 грн/куб м. А для предприятий и бюджетных компаний газ предлагают по цене 13,7 грн/куб. м без НДС и транспортировкой и по 16,8 грн/куб. м с ПДВ и доставкой.

Витренко подчеркнул, что компания делает все необходимое для того, чтобы во время отопительного сезона тарифы остались фиксированными для населения и не повышались. В то же время он обратил внимание на то, что частные поставщики имеют право устанавливать собственные тарифы на газ, которые зачастую в разы превышают официальные от "Нафтогаза".

Реклама

Официальные тарифы на ноябрь еще не обнародованы, но судя по октябрьским, годовая стоимость газа колеблется от 7,8 грн/куб. м до 14,9 грн/куб. м, а месячная – достигает 31 грн/куб м.

Читайте другие новости по теме:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

19 октября 1991. По приглашению АН в Украине находится с визитом дочь гетмана Павла Скоропадского...

Погрузиться в тот день
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.34

Российский рубль (₽)

0.3695

Евро (€)

30.56

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,61
30,37
28,58
18,48
32,29
32,09
30,59
18,69
33,49
31,31
28,91
18,14
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновирус за неделю

98 188

заболело за неделю в Украине

+6%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять