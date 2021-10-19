Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Шахтар - Реал: онлайн Шахтар - Реал: онлайн 🚑 Поради лікаря Комаровського 🦀 Гра в кальмара 👑 Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Влада Лідери

"Стан катастрофічний". Ляшко розкритикував підготовку до опалювального сезону в Україні

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
19 жовтня, 18:13
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Політик назвав головні причини проблем з опалювальним сезоном
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Фото: facebook.com/O.Liashko
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Фото: facebook.com/O.Liashko

Лідера Радикальної партії Олега Ляшка обурили заяви влади про готовність до опалювального сезону в Україні, тоді як, за його словами, у нас немає вугілля на складах, не вистачає газу і ми збираємося купувати імпортну електрику.

Про це він заявив в ефірі програми Час Голованова на телеканалі "Україна 24".

Реклама

"Я бачив заяву "Укренерго" два тижні тому, найбільша державна компанія з електрогенерації теж зробила заяву, що вони на 100% готові до опалювального сезону. Так 3/4 блоків "Укренерго" стоїть, у чому ця готовність? У тому, що воно повністю зупиниться?... Насправді катастрофічний стан в українській енергетиці", – зазначив політик.

На думку Ляшка, така ситуація в українській енергетиці, і як наслідок – в житлово-комунальному господарстві, – "це не тільки через високі ціни на світових ринках".

"Головні причини кризи в українській енергетиці – це некомпетентність, корупція, нездатність аналізувати і приймати рішення. Якби українська влада, розуміла всі наслідки, прогнозувала... Недарма кажуть – готуй сани з літа. Якби вони з літа до цього всього готувалися, Україна наростила б видобуток вугілля, видобуток газу, видобуток електроенергії. В нас є всі можливості повністю себе забезпечити і вугіллям, і газом, і електрикою, і ураном, і нафтою, і торфом і так далі", – сказав лідер Радикальної партії.

Реклама

За останні дні в низці регіонів і населених пунктів України було оголошено надзвичайну ситуацію через відсутність газу для опалення комунальних та бюджетних установ.

Які тарифи на тепло чекають українців у листопаді

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" нагадав, що для населення газ продають за 7,42 грн/куб м. А для підприємств і бюджетних підприємств газ пропонують за ціною 13,7 грн/куб. м без ПДВ і транспортуванням і за 16,8 грн/куб. м із ПДВ та доставкою.

Вітренко наголосив, що компанія робить все можливе для того, щоб під час опалювального сезону тарифи залишилися фіксованими для населення і не підвищувалися. Водночас він звернув увагу на те, що приватні постачальники мають право встановлювати власні тарифи на газ, які часто в рази перевищують офіційні від "Нафтогазу".

Реклама

Офіційні тарифи на листопад ще не оприлюднені, але судячи з жовтневих, річна вартість газу коливається від 7,8 грн/куб. м до 14,9 грн/куб м, а місячна – досягає 31 грн/куб. м.

Читайте інші новини на тему:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

19 жовтня 1991. На запрошення АН в Україні перебуває з візитом донька гетьмана Павла Скоропадського...

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3695

Євро (€)

30.56

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,61
30,37
28,58
18,48
32,29
32,09
30,59
18,69
33,49
31,31
28,91
18,14
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновірус за тиждень

98 188

захворіло за тиждень в Україні

+6%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти