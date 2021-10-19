"Стан катастрофічний". Ляшко розкритикував підготовку до опалювального сезону в Україні

Політик назвав головні причини проблем з опалювальним сезоном

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Фото: facebook.com/O.Liashko

Лідера Радикальної партії Олега Ляшка обурили заяви влади про готовність до опалювального сезону в Україні, тоді як, за його словами, у нас немає вугілля на складах, не вистачає газу і ми збираємося купувати імпортну електрику.

Про це він заявив в ефірі програми Час Голованова на телеканалі "Україна 24".

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"Я бачив заяву "Укренерго" два тижні тому, найбільша державна компанія з електрогенерації теж зробила заяву, що вони на 100% готові до опалювального сезону. Так 3/4 блоків "Укренерго" стоїть, у чому ця готовність? У тому, що воно повністю зупиниться?... Насправді катастрофічний стан в українській енергетиці", – зазначив політик.

На думку Ляшка, така ситуація в українській енергетиці, і як наслідок – в житлово-комунальному господарстві, – "це не тільки через високі ціни на світових ринках".

"Головні причини кризи в українській енергетиці – це некомпетентність, корупція, нездатність аналізувати і приймати рішення. Якби українська влада, розуміла всі наслідки, прогнозувала... Недарма кажуть – готуй сани з літа. Якби вони з літа до цього всього готувалися, Україна наростила б видобуток вугілля, видобуток газу, видобуток електроенергії. В нас є всі можливості повністю себе забезпечити і вугіллям, і газом, і електрикою, і ураном, і нафтою, і торфом і так далі", – сказав лідер Радикальної партії.

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За останні дні в низці регіонів і населених пунктів України було оголошено надзвичайну ситуацію через відсутність газу для опалення комунальних та бюджетних установ.

Які тарифи на тепло чекають українців у листопаді

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" нагадав, що для населення газ продають за 7,42 грн/куб м. А для підприємств і бюджетних підприємств газ пропонують за ціною 13,7 грн/куб. м без ПДВ і транспортуванням і за 16,8 грн/куб. м із ПДВ та доставкою.

Вітренко наголосив, що компанія робить все можливе для того, щоб під час опалювального сезону тарифи залишилися фіксованими для населення і не підвищувалися. Водночас він звернув увагу на те, що приватні постачальники мають право встановлювати власні тарифи на газ, які часто в рази перевищують офіційні від "Нафтогазу".

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Офіційні тарифи на листопад ще не оприлюднені, але судячи з жовтневих, річна вартість газу коливається від 7,8 грн/куб. м до 14,9 грн/куб м, а місячна – досягає 31 грн/куб. м.

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