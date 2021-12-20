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Сериал "Слуга народа" подходит к концу. Яценюк предрек Зеленскому скорый конец

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
20 декабря, 12:11
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Яценюк назвал, какие ключевые тенденции сейчас в украинском государстве
Арсений Яценюк
Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Ключевые тенденции сегодня – коррупция, беспомощное правительство и беспомощный президент, потеря энергетической независимости, повышение налогов. Сериал "Слуга народа" подходит к завершению, – подчеркнул премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина".

"Голобородько – не Зеленский, а Зеленский – не Голобородько. Людей обманули, что будет честный президент. Он точно ничего не знает в государственном управлении, не разбирается. Но по крайней мере хотя бы будет мораль и честность. Все это разрушилось и исчезло", – подчеркнул он.

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Арсений Яценюк подчеркнул, что сейчас у власти "кумовство, коррупция, жизнь на государственных резиденциях, чартерные перелеты за счет средств налогоплательщиков, полный развал системы государственного управления". "Единственное, что интересует (власть. – Ред.), – личный рейтинг Владимира Зеленского. Его не интересует рейтинг государства или рейтинг благосостояния граждан Украины. Исключительно личный. Это у него из прошлой профессии", – заметил Яценюк.

"Поэтому то, что происходит сегодня в украинском государстве с точки зрения профессионализма, – это реально ужас", – добавил он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что в текущем году тенденция такова, что, по данным Госстата, цены выросли на 9% больше, чем зарплаты.

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Основное, подчеркнул он, – это экономический рост и благосостояние граждан. В то же время ключевые тенденции сейчас – "Коррупция, неэффективность управления – беспомощное правительство и беспомощный президент, потеря энергетической независимости, повышение налогов".

Основной показатель, отметил он, – что в нынешнем году за границу выехало наибольшее за 11 лет количество украинцев: "Это и есть подлинный рейтинг Владимира Зеленского".

"Но эффективная власть и разум способны решить и эти проблемы. Мы в 2014 году были в ситуации в десятки раз хуже", – добавил Арсений Яценюк.

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