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Серіал "Слуга народу" добігає кінця. Яценюк пророкує Зеленському швидкий кінець

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
20 грудня, 12:11
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Яценюк назвав сучасні тенденції в українській державі
Арсеній Яценюк
Арсеній Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Ключові тенденції сьогодні – корупція, безпорадний уряд і безпорадний президент, втрата енергетичної незалежності, підвищення податків. Серіал "Слуга народу" підходить до завершення, – наголосив прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Сьогодні. Підсумки" на телеканалі "Україна".

"Голобородько – не Зеленський, а Зеленський – не Голобородько. Людей обманули, що буде чесний президент. Він точно нічого не знає в державному управлінні, не розуміється. Але принаймні хоча би буде мораль і чесність. Все це зруйнувалося і зникло", – наголосив він.

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Арсеній Яценюк підкреслив, що нині у владі "кумівство, корупція, життя на державних резиденціях, чартерні перельоти за рахунок коштів платників податків, повний розвал системи державного управління"."Єдине, що цікавить (владу. – Ред.), – особистий рейтинг Володимира Зеленського. Його не цікавить рейтинг держави чи рейтинг добробуту громадян України. Виключно особистий. Це у нього з минулої професії", - зауважив Яценюк.

"Тому те, що відбувається сьогодні в українській державі з точки зору професійності, – це реально жах", - додав він.

Арсеній Яценюк підкреслив, що в поточному році тенденція така, що, за даними Держстату, ціни зросли на 9% більше, ніж зарплати.

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Основне, підкреслив він, – це економічне зростання і добробут громадян. Водночас ключові тенденції нині – "корупція, неефективність управління – безпорадний уряд і безпорадний президент, втрата енергетичної незалежності, підвищення податків".

Основний показник, наголосив він, – що цього року українців виїхало за кордон найбільше за 11 років: "Це і є справжній рейтинг Володимира Зеленського".

"Але ефективна влада і розум здатний вирішити і ці проблеми. Ми у 2014 році були у ситуації в десятки разів гіршій", - додав Арсеній Яценюк.

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Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
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2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
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