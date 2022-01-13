"Самая большая угроза для мира – Путин": Яценюк о переговорах РФ с Западом

Политик подчеркнул необходимость мощных санкций против Российской Федерации и лично Путина

Арсений Яценюк / Фото: ksf.openukraine.org

Путин так спешит сейчас, потому что хочет "подогреть" свой электорат. Так же советские власти когда-то боролись с США, НАТО и всем западным миром. Это лучший способ сохранить власть внутри России, подчеркнул глава Киевского форума безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КБФ 12 января.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Россия, которая является агрессором, хочет представить себя как жертву. Он назвал "полным бредом" обсуждение гарантий безопасности для России: "Это Россия нарушила Будапештский меморандум. Она нарушила договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Это Россия совершила международное преступление и захватила территории после Второй мировой войны, когда аннексировала Крым и вторглась на территорию Донецкой и Луганской областей. И Россия просит какие-то гарантии безопасности".

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"Для России нет никаких угроз. Самая большая угроза для мира – это сама Россия и персонально Путин", – сказал он.

"Мы должны осознать, что лучший способ остановить Путина – это единство между США, НАТО, ЕС и Украиной", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк также отметил необходимость мощных санкций против Российской Федерации и лично Путина. По информации СМИ, добавил он, администрация и Конгресс США готовы ввести такие персональные санкции против Путина.

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Украине также необходимо летальное оборонительное вооружение, чтобы остановить Россию, подчеркнул он.

"Мы никогда не сдадимся. Потому что это вопрос существования для Украины. Это для нас решающий момент. И мы устоим", – сказал Арсений Яценюк.