"Найбільша загроза для світу – Путін": Яценюк про переговори РФ із Заходом

Політик наголосив на необхідності потужних санкцій проти Російської Федерації і особисто Путіна

Арсеній Яценюк / Фото: ksf.openukraine.org

Путін так поспішає зараз, адже хоче "підігріти" свій електорат. Так само радянська влада колись боролася зі США, НАТО та усім західним світом. Це найкращий спосіб зберегти владу всередині Росії, підкреслив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України в 2014-2016 роках Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ 12 січня.

Арсеній Яценюк підкреслив, що Росія, яка є агресором, хоче представити себе як жертву. Він назвав "повною маячнею" обговорення безпекових гарантій для Росії: "Це Росія порушила Будапештський меморандум. Вона порушила договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією. Це Росія вчинила міжнародний злочин і захопила території після Другої світової війни, коли анексувала Крим і вторглася на територію Донецької і Луганської областей. І Росія просить якісь безпекові гарантії?".

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"Для Росії немає жодних загроз. Найбільша загроза для світу – це сама Росія і персонально Путін", – сказав він.

"Ми маємо усвідомити, що найкращим способом зупинити Путіна є єдність – між США, НАТО, ЄС та Україною", – наголосив він.

Арсеній Яценюк також наголосив на необхідності потужних санкцій проти Російської Федерації і особисто Путіна. За інформацією ЗМІ, додав він, адміністрація і Конгрес США готові запровадити такі персональні санкції проти Путіна.

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Україні також потрібне летальне оборонне озброєння, щоби зупинити Росію, підкреслив він.

"Ми ніколи не здамося. Бо це питання існування для України. Це для нас вирішальний момент. І ми встоїмо", - сказав Арсеній Яценюк.