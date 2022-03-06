Россия, как и нацистская Германия, должна заплатить – Арсений Яценюк

Яценюк напомнил, что международный уголовный суд фактически начал производство по расследованию преступления Путина

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Самые большие потери, которые мы несем, – это человеческие жизни. Это нельзя восстановить. Относительно финансовых затрат на восстановление Украины – мы получим план Маршалла, сказал премьер-министр Украины 2014-2016 г. Арсений Яценюк на телеканале "Эспрессо" 5 марта.

"Наибольшие потери, которые мы несем, – это человеческие потери. Самые большие потери, которые невозможно восстановить, – это человеческая жизнь, человеческие души. Уже больше миллиона украинцев, выехавших за границу. Это утраченное вообще образование. Это потерянное завтра наших детей из-за путинской агрессии", – сказал он.

Относительно финансовых затрат на восстановление Украины Арсений Яценюк подчеркнул: "Украина отвоюет свою территорию, Украина победит, и тогда весь цивилизованный мир введет для Украины план Маршалла. Это, может быть, 100 миллиардов долларов, может, 200. Это даже сейчас некорректно говорить, сколько это может стоить. Но совершенно ясно, что весь цивилизованный мир станет донором, чтобы восстановить Украину. И с деньгами вопросов не будет. Основной вопрос – это человеческая жизнь".

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Относительно юридической ответственности России и лично Путина Арсений Яценюк напомнил, что международный уголовный суд фактически начал производство по расследованию преступления Путина против человечности.

"Придет время, когда Путин и те, кто вместе с ним принимали решение совершить эти преступления против человечности против Украины и военные преступления, окажутся на скамье подсудимых".

Что касается репараций и контрибуций – Арсений Яценюк подчеркнул: "Россия как нацистская Германия должна заплатить".